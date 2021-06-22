С добрым утром и хорошего дня! Прикольные открытки и картинки с пожеланиями

Начало нового дня всегда прекрасное, и, оставив уютную кроватку и теплое одеяло, всем нам надо браться за приятные и важные дела в этот солнечный день. А для этого необходимо хорошее настроение.

Просто пришлите красивую открытку с пожеланием доброго утра и хорошего дня тому человеку, о котором заботитесь и думаете. Обеспечьте прекрасное начало дня и себе, и тому, кто вам дорог с помощью прикольных и красивых картинок, которые публикует "Телеграф".

Напомним, что 22 июня почитается память архиепископа Кирилла Александрийского. Ранее в этот день задабривали солнце, чтобы оно не сожгло своими лучами урожай.