С Днем семьи! Красивые поздравления в картинках и открытках

Ежегодно 8 июля, в день памяти супругов Петра и Февронии, отмечается трогательный семейный праздник - День семьи. Стоит отметить, что в Украине этот праздник отмечается дважды: еще раз Международный день семьи празднуют 15 мая.

День семьи в Украине 8 июля начали отмечать только с 2012 года.

Этот теплый и семейный праздник призван обратить внимание каждого на проблемы семей и укрепить семейные ценности. К честь праздника устраивают различные конференции, круглые столы, дискуссии, форумы, культурно-массовые, развлекательные мероприятия.

Не забудьте поздравить своих самых близких с этим теплым и нежным праздником. А Вам в помощь "Телеграф" составил подборку картинок и открыток на русском и украинском языках с этим праздником.