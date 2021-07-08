Скачать
Четверг, 08.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Россия раздает свои паспорта жителям оккупированной части Донбасса не только под выборы - Тука
Россия раздает свои паспорта жителям оккупированной части Донбасса не только под выборы - Тука
Счета украинцев начали арестовывать за долги, дальше хотят принудительно снимать средства
Счета украинцев начали арестовывать за долги, дальше хотят принудительно снимать средства
Порт Дубаи сотряс сильнейший взрыв, пламя было видно со всего города (видео)
Порт Дубаи сотряс сильнейший взрыв, пламя было видно со всего города (видео)
Четверых ликвидировали при задержании: полиция нашла наемников, убивших президента Гаити с женой
Четверых ликвидировали при задержании: полиция нашла наемников, убивших президента Гаити с женой

С Днем семьи! Красивые поздравления в картинках и открытках

С Днем семьи! Красивые поздравления в картинках и открытках
Обновлено 07:36 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Ежегодно 8 июля, в день памяти супругов Петра и Февронии, отмечается трогательный семейный праздник - День семьи. Стоит отметить, что в Украине этот праздник отмечается дважды: еще раз Международный день семьи празднуют 15 мая.

День семьи в Украине 8 июля начали отмечать только с 2012 года.

Этот теплый и семейный праздник призван обратить внимание каждого на проблемы семей и укрепить семейные ценности. К честь праздника устраивают различные конференции, круглые столы, дискуссии, форумы, культурно-массовые, развлекательные мероприятия. 

Не забудьте поздравить своих самых близких с этим теплым и нежным праздником. А Вам в помощь "Телеграф" составил подборку картинок и открыток на русском и украинском языках с этим праздником.

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 144

Все по теме:

День семьи, Поздравление, Праздники, Открытки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Англия благодаря спорному пенальти вышла в финал Евро-2020: видеообзор матча с Данией
02 Дипломатический конфликт Эстонии и РФ набирает обороты: Таллин нанес ответный "удар"
03 Киевское "Динамо" на сборах совершило камбэк в игре против швейцарцев (видео)
04 Порт Дубаи сотряс сильнейший взрыв, пламя было видно со всего города (видео)
05 В Яремче пьяный полицейский устроил ДТП и погубил мотоциклистку (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко всегда был готов убивать: известный оппозиционер дал неутешительный прогноз о будущем Беларуси
Лукашенко всегда был готов убивать: известный оппозиционер дал неутешительный прогноз о будущем Беларуси
Руку собирали по крупинкам: показали фото травм подстреленного в Киеве полицейского (18+)
Руку собирали по крупинкам: показали фото травм подстреленного в Киеве полицейского (18+)
Итоги 7 июля: убийство президента Гаити и обострение на Донбассе
Итоги 7 июля: убийство президента Гаити и обострение на Донбассе
Рубль и злотый прогнулись, евро и доллар идут вверх: курс гривны в Украине на 8 июля
Рубль и злотый прогнулись, евро и доллар идут вверх: курс гривны в Украине на 8 июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь