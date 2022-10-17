От Януковича до наших дней – как серый олигарх от фармакологии Борис Литовский умудряется зарабатывать при любой власти

Пока на передовой льется кровь, в тылу успешно процветает сотрудничество украинских бизнесменов и российских бизнесменов-политиков

Украинский фармацевтический бизнес во многом уникален, ведь с одной стороны на нем могут зарабатывать российские политики, в то время как рф убивает украинцев, а с другой — на плаву держатся бизнесмены времен Виктора Януковича.

Речь идет о теневом владельце ООО "Нортон-Украина" Борисе Литовском, остающемся в тени, но успешно продолжающем свой бизнес еще с 90-х годов.

Любимец министров

По данным СМИ, свой нелегкий бизнес в сфере фармакологии Борис Литовский начал еще в конце 90-х годов с импорта лекарств. Правда с этого бизнеса ему пришлось временно уйти, чтобы с триумфом, правда тихим, вернуться в 2008 году.

Борис Литовский

Именно в этот момент он зарегистрировал Общественную организацию "Украинский медицинский союз", соучредителями которого оказались Юрий Поляченко, дважды министр здравоохранения Украины в Кабминах Юрия Еханурова и Виктора Януковича (в 2005 и 2006 годах) и Илья Емец, будущий глава Минздрава.

С такими партнерами он просто был обречен преуспеть в фармбизнесе. Правда действовал он не столь грубо и не отметился очень большим числом побед на тендерах — в 2010 году "Нортон-Украина" выиграл лишь 36 млн бюджетных гривен. Основной заработок Литвоского тогда был другим

Как писали "Наши гроши", пользуясь связями в Минздраве, Литовский просто получил разрешения на продажу импортных лекарств, прежде всего для онкобольных и ретровирусных препаратов. И любой импортер, кто ввозит такие препараты дабы не терять время на регистрацию собственного разрешения, продавал их через Литовского, естественно делясь с ним прибылью.

Связи с донецким кланом не терял

Кадровые изменения в Минздраве после Майдана не особо изменили тактику бизнесмена, он продолжил "заваливать" Украину подобным импортом. Журналисты обращали внимание, что теперь его излюбленным товаром стали дешевые индийские препараты – плохие копии качественных европейских, так называемые "джинерики".

Никого не смущало даже то, что подобные лекарства ввозились для детей, а скандалы с ними вспыхивали в 2014, 2015 и 2016 годах.

Впрочем, если судить по официальным данным, в эти годы именно ООО "Нортон-Украина" на гостендерах была не самым желанным гостем и в 2014-м году заработало лишь 5,2 млн грн. Но без победы в тендерах и финансирования из украинского бюджета Литовский все же не остался.

Дело в том, что хотя принадлежность "Нортон-Украина" именно Борису Литовскому не секрет, формально она принадлежит такому себе Илье Карбачевскому, который при этом является директором "именного" фонда Бориса Литовского. Кроме "Нортона", Карбачевский числился совладельцем такого себе ООО "Топсервис-медтехника", которое в 2015-2019 годах заработало 280 млн бюджетных гривен.

Любопытно, что реальным владельцем "Топсервиса-медтехника" были донецкие бизнесмены братья Фистали — Владимир и Герман, сыновья известного донецкого врача Эмиля Фисталя. "Крышей" братьев в политических сферах называли Татьяну Бахтееву, не раз бывшую нардепом от Партии регионов и Оппозиционного блока, во времена Януковича возглавлявшую комитет ВРУ по здравоохранению.

Татьяна Бахтеева человек весьма влиятельный, в свое время

Помогли коронавирус и старый друг?

Переждав тяжелые времена вместе с братьями Фисталями под "крышей" тогда еще нардепа Бахтеевой, Борис Литовский воспрянул духом в 2020 году, чему помогли коронавирус и возврат в министерское кресло главы Минздрава Илья Емца. Хотя последний успел побыть министром всего 26 дней (с 4 по 30 марта), 2020 год оказался для Бориса Литовского крайне успешным.

Так, "Нортон-Украина" на государственных тендерах в 2020 году 105,3 млн грн, в следующем году 65,3 млн, а уже в текущем году – 41,2 млн грн. И тут не обходилось без скандалов.

Результаты работы "Нортон-Украина" на тендерах

Так, в мае 2020 года программа "Гроши" выяснила, что больницы Харькова, Николаева и Житомира купили у "Нортона" китайские аппараты для тестирования коронавируса, работающие в 34 раза медленнее европейских, но на 70% дороже.

Как подчеркнули расследователи, покупка состоялась во многом благодаря наличию сертификатов на оборудование, а сами сертификаты Минздрав выдал очень быстро — можно предположить, что связи Бориса Литовского по оформлению нужных бумаг в ведомстве, сработали и в этот раз.

В декабре того же года КГГА купила у "Нортон-Украина" реагенты для анализов на коронавирус на 6,2 млн грн, а уже в июле 2021 года мэрия купила их уже на 25,1 млн грн.

В целом, по данным Сlarity-project.info, "Нортон-Украина" принял участие в 184 тендерах из которых умудрился выиграть в 174, заработав тем самым 224,6 млн грн.

Совместный бизнес с российским сенатором, одобрившем аннексию Крыма?

Впрочем, наряду со старыми игроками фармрынка времен Януковича, в Украине умудряются зарабатывать деньги даже россияне, с которыми тот же Борис Литовский может иметь общий бизнес.

Так, в 2013 году сайт "Наши гроши" обратил внимание на тендер, с участием ООО "Фармекс групп", получившей от Минздрава почти 9 миллионов бюджетных гривен.

Дело в том, что такой лакомый кусок имел всего одного конкурента – ООО "Фармацевтическая группа "Здоровье" из Харькова.

По данным журналистов, хотя оба предприятия и имели в своих учредителях офшорные фирмы из Кипра, Белиза, Сейшельских и Виргинских островов, все они контролировались Борисом Литовским и украино-российским фармбизнесом Игорем Сало. Они вдвоем и создали иллюзию борьбы между своими фирмами, чтобы на самом деле не пустить на тендер чужих и разделить деньги между собой.

Игорь Сало

Сам Игорь Сало человек в бизнес-кругах Украины известный и скандальный – начал заниматься в бизнесом харьковчанин еще в Москве, правда безуспешно и вернулся в Украину. Здесь занялся фармацевтикой, торговал углем с ОРДЛО, а в 2019 году едва не погиб после покушения.

Помимо прежних связей с рф, Игорь Сало обзавелся и новыми, когда продал свою фармгруппу "Здоровье" россиянину Александру Шишкину. Последний известен своими связями с ОПГ в родном Кемерово, а будучи членом Совбеза рф голосовал за аннексию Крыма в 2014 году.

Вероятно, теперь уже с новым владельцем "Здоровья" Борис Литовский продолжает увлекательную игру на тендерах с тем же "Фармекс групп". Последний по документам принадлежит некоему Джулио Превости, гражданину Италии, живущему в Швейцарии, владельцу фирмы "Борисполь холдингс лимитед" с Британских Виргинских островов.

За 2020-2022 годы фирма заработала на гостендерах 85,8 млн грн, серьезно обогатив своих истинных хозяев, которыми могут быть Борис Литовский и теперь Александр Шишкин, как наследник фармбизнеса Игоря Сало.

Причем свои доходы с украинского фармрынка Шишкин вполне может вложить в производство оружия для оккупантов, ведь связи с одним из этих производителей у него налажены уже давно.

Отметим, что в сентябре профильный новостной портал Pharma.net.ua писал, что Минздрав отмывает репутацию компаний, принадлежащих российским бизнесменам. Журналисты обратили внимание, что на сайте Министерства была опубликована официальная благодарность производителям и поставщикам лекарств, поучаствовавшим в обеспечении военных и простых граждан в зоне проведения АТО.

"Парадокс в том, что упомянутый пресс-релиз преимущественно посвящен деятельности харьковской компании "Здоровье", собственником которой является член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Александр Шишкин. Он же – представитель правящей партии "Единая Россия", человек, приближенный к Кремлю", — отмечали журналисты.

Александр Шишкин

Как видим, фармакологический рынок живет своими законами, где правят деньги и, вероятно, лоббизм в госсакупках. В связи с вышеизложенным мы считаем, что деятельность таких игроков как группа "Здоровье" должна быть исследована силовыми и направляем соответствующий запрос в СНБО с целью уточнить, находится ли компания или ее бенефициары под санкциями. "Телеграф" продолжит исследовать этот непростой рынок, чтобы раскрыть подробности о связях фарм рынка с российским бизнесом и о деятельности группы "Здоровье" в частности.