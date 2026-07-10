Неожиданный ляп в кадре. В новом интервью Ефросининой произошел курьез (фото и видео)

На видео случайно "засветили" интересное сообщение монтажера

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Лицо канала "1+1" Маричка Падалко впервые за долгое время стала гостьей авторского YouTube-проекта Маши Ефросининой "Экзамен. Новая реальность". Во время искреннего разговора телеведущая откровенно рассказала о браке с украинским журналистом и военным Егором Соболевым, переживании из-за войны, страхе потери близких и других личных темах.

Впрочем, внимательные зрители обратили внимание не только на содержание интервью. В одном из эпизодов, когда Ефросинина и Падалко смеются и одновременно находятся в кадре, на экране внезапно появляется служебный титр, который, предположительно, монтажеры забыли удалить перед публикацией ролика.

В надписи указано: "В этом моменте не смогу убрать Машу с телефоном, так как у нее с Падалко взаимодействие, которое будет странно перекрывать чисто крупняками гости". Судя по всему, это было рабочее примечание для команды монтажа, случайно попавшего в финальную версию выпуска.

Тот же титр

Момент с титром (таймкод 01:02:09)

Курьез быстро стал вирусным в Threads, где пользователи начали активно шутить по поводу ляпа. Среди самых популярных комментариев:

"Монтажер, мы тебя поняли, вопросов нет"

"Может быть, что это рабочая надпись на утверждение, а ее просто провтыкали удалить"

"Хороший ход для обсуждений и привлечение к просмотру выпуска"

"Упс"

"Монтажер красавчик".

Многие отнеслись к ситуации с юмором, назвав ее обычной человеческой ошибкой, которая лишь прибавила интервью неожиданной популярности. "Ну по-человечески объяснено. Столько души в этом предложении", — пишут в сети.

Напомним, что предыдущее интервью Ефросининой со звездой "МастерШефа" вызвало скандал в украинском обществе. Известный кулинар Ольга Мартыновская откровенно рассказала об издевательствах над животными в детстве и нарвалась на критику. После скандала Ефросинина публично извинилась за подачу чувствительной темы.