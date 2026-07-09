Олю Полякову вызывают свидетельствовать к нардепу Гончаренко: "Допелась"

Звезда заинтриговала обнародованным документом

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Украинская певица Ольга Полякова сообщила, что получила официальный вызов на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. Артистка показала соответствующий документ в популярной соцсети Instagram и кратко прокомментировала ситуацию, заинтриговав своих подписчиков.

В документе говорится, что Полякову приглашают прибыть на заседание Комиссии для предоставления показаний или объяснений. Заседание должно пройти в понедельник, 13 июля 2026 года, в 15:00 по адресу: ул. Крещатик, 36 в зале заседаний Киевского городского совета.

Сама певица не стала объяснять, с каким делом связан вызов. Она лишь опубликовала фото документа и лаконично подписала его: "Допелась", чем только подогрела интерес к ситуации. Никаких дополнительных деталей по поводу причин приглашения или темы предстоящего заседания артистка пока не раскрыла.

Временная следственная комиссия Верховной Рады занимается вопросами расследования в сфере обороны, антикоррупционного законодательства, а также контроля соблюдения прав и свобод граждан. Главой этой ВСК является народный депутат Алексей Гончаренко.

Стоит отметить, что в апреле 2026 года бывший продюсер Оли Поляковой, Ирина Ковальская, обвинила мужа певицы Вадима Буряковского в жестоком обращении и обратилась в полицию. Впрочем, неизвестно, имеет ли это отношение к нынешнему вызову звезды к ВСК.