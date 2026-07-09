Олю Полякову викликають свідчити до нардепа Гончаренка: "Доспівалась"

Зірка заінтригувала оприлюдненим документом

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Українська співачка Оля Полякова повідомила, що отримала офіційний виклик на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Артистка показала відповідний документ у популярній соцмережі Instagram та коротко прокоментувала ситуацію, заінтригувавши своїх підписників.

У документі зазначено, що Полякову запрошують прибути на засідання Комісії для надання показів або пояснень. Засідання має відбутися у понеділок, 13 липня 2026 року, о 15:00 за адресою: вул. Хрещатик, 36, у залі засідань Київської міської ради.

Сама співачка не стала пояснювати, з якою саме справою пов'язаний виклик. Вона лише опублікувала фото документа та лаконічно підписала його: "Доспівалась", чим лише підігріла інтерес до ситуації. Жодних додаткових деталей щодо причин запрошення або теми майбутнього засідання артистка поки що не розкрила.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради займається питаннями розслідування у сфері оборони, антикорупційного законодавства, а також контролю за дотриманням прав і свобод громадян. Головою цієї ТСК є народний депутат Олексій Гончаренко.

Варто зазначити, що у квітні 2026 року колишній продюсер Олі Полякової, Ірина Ковальська, звинуватила чоловіка співачки Вадима Буряковського у жорстокому поводженні і звернулася до поліції. Втім невідомо, чи має це стосунок до нинішнього виклику зірки до ТСК.