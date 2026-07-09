Рус

Олю Полякову викликають свідчити до нардепа Гончаренка: "Доспівалась"

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Оля Полякова Новина оновлена 09 липня 2026, 15:22
Оля Полякова. Фото instagram.com/polyakovamusic

Зірка заінтригувала оприлюдненим документом

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Українська співачка Оля Полякова повідомила, що отримала офіційний виклик на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Артистка показала відповідний документ у популярній соцмережі Instagram та коротко прокоментувала ситуацію, заінтригувавши своїх підписників.

У документі зазначено, що Полякову запрошують прибути на засідання Комісії для надання показів або пояснень. Засідання має відбутися у понеділок, 13 липня 2026 року, о 15:00 за адресою: вул. Хрещатик, 36, у залі засідань Київської міської ради.

Сама співачка не стала пояснювати, з якою саме справою пов'язаний виклик. Вона лише опублікувала фото документа та лаконічно підписала його: "Доспівалась", чим лише підігріла інтерес до ситуації. Жодних додаткових деталей щодо причин запрошення або теми майбутнього засідання артистка поки що не розкрила.

Оля Полякова

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради займається питаннями розслідування у сфері оборони, антикорупційного законодавства, а також контролю за дотриманням прав і свобод громадян. Головою цієї ТСК є народний депутат Олексій Гончаренко.

Варто зазначити, що у квітні 2026 року колишній продюсер Олі Полякової, Ірина Ковальська, звинуватила чоловіка співачки Вадима Буряковського у жорстокому поводженні і звернулася до поліції. Втім невідомо, чи має це стосунок до нинішнього виклику зірки до ТСК.

Теги:
#ВРУ #Оля Полякова #Олексій Гончаренко