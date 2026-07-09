"Я готова зняти ліфчик". Тіна Кароль зізналася, чий голос зводить її з розуму

Це військовий ЗСУ і легенда "Скрябіна"

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Українська співачка Тіна Кароль відверто захопилася голосом відомого українського музиканта Андрія Підлужного. Артистка не стримувала емоцій і навіть зізналася, що готова "зняти ліфчик", коли чує його спів.

Про це Кароль розповіла у новому випуску свого авторського проєкту "ДЗЗ" (Дім звукозапису) під час розмови з музикантом Сашком Положинським. За словами співачки, саме Андрій Підлужний має найсолодший голос серед українських виконавців.

Найсолодкіший голос України. Я завжди кричу за те, що я готова зняти ліфчик, коли він співає. Я не стидаюся сказати на камеру. Тому що він так красиво, круто… З такими барвами цей голос його… Можна зійти з розуму з усмішкою вимовила Тіна Кароль

Виконавиця також нагадала, що саме Підлужний є автором пісень "Ніжно не ніжно" та "Закрили твої очі", які свого часу увійшли до її репертуару.

Що відомо про Андрія Підлужного

Андрій Підлужний — український співак, композитор, музикант, продюсер і телеведучий, лідер гурту "Нічлава" та колишній учасник гурту "Скрябін", у складі якого виступав у 1997-2004 роках. У 2017 році йому надали звання Заслуженого артиста України.

Андрій Підлужний

Музикант народився 2 лютого 1974 року в Тернополі. У дитинстві займався музикою та футболом. Закінчив Тернопільський експериментальний інститут психології за спеціальністю "Практичний психолог", а у 2022 році здобув ступінь магістра із менеджменту соціокультурної діяльності в Західноукраїнському національному університеті. Очолював лабораторію соціокультурної діяльності цього вишу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Підлужний добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України та проходить службу у 44-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола.

В артиста є син на ім'я Давид. Також відомо, що його кумом був український телеведучий Ігор Пелих, який загинув в автокатастрофі у 2009 році.