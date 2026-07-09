"Я готова снять лифчик". Тина Кароль призналась, чей голос сводит ее с ума

Это военный ВСУ и легенда "Скрябина"

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Украинская певица Тина Кароль откровенно восхитилась голосом известного украинского музыканта Андрея Подлужного. Артистка не сдерживала эмоций и даже призналась, что готова "снять лифчик", когда слышит его пение.

Об этом Кароль рассказала в новом выпуске своего авторского проекта "ДЗЗ" (Дім звукозапису) во время разговора с музыкантом Сашей Положинским. По словам певицы, именно в Андрея Подлужного самый сладкий голос среди украинских исполнителей.

Самый сладкий голос Украины. Я всегда кричу за то, что готова снять лифчик, когда он поет. Я не стыжусь сказать на камеру. Потому что он так красиво, круто… С такими красками этот голос его… Можно сойти с ума с улыбкой произнесла Тина Кароль

Исполнительница также напомнила, что именно Подлужный является автором песен "Ніжно не ніжно" и "Закрили твої очі", которые в свое время вошли в ее репертуар.

Что известно об Андрее Подлужном

Андрей Подлужный — украинский певец, композитор, музыкант, продюсер и телеведущий, лидер группы "Нічлава" и бывший участник группы "Скрябін", в составе которого выступал в 1997-2004 годах. В 2017 году ему присвоили звание Заслуженного артиста Украины.

Андрей Подлужный

Музыкант родился 2 февраля 1974 года в Тернополе. В детстве занимался музыкой и футболом. Окончил Тернопольский экспериментальный институт психологии по специальности "Практический психолог", а в 2022 году получил степень магистра по менеджменту социокультурной деятельности в Западноукраинском национальном университете. Возглавлял лабораторию социокультурной деятельности этого вуза.

После начала полномасштабного вторжения России Подлужный добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины и проходит службу в 44-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Даниила Апостола.

В артиста есть сын по имени Давид. Также известно, что его кумом был украинский телеведущий Игорь Пелих, погибший в автокатастрофе в 2009 году.