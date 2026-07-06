"Ужас!". Предательницу Ани Лорак высмеяли за нелепый образ на публике (фото)
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Даже парик не спас
Певица-предательница Ани Лорак, которая после полномасштабного вторжения РФ продолжает жить и строить карьеру в стране-агрессоре, вновь была высмеяна в сети. На этот раз исполнительницу раскритиковали не за заявления или выступления, а за внешний вид во время светского мероприятия в России.
На мероприятие Лорак пришла в длинном белом парике и концертном платье болотного цвета. Видео с ее появлением быстро разлетелось в популярной соцсети Threads. На кадрах артистка позирует перед российскими фотографами, принимает неуклюжие позы и пытается улыбаться на камеру.
Однако пользователи сети не оценили новый образ певицы. В комментариях ее внешний вид назвали безвкусным, вульгарным и дешевым.
Некоторые сравнили Лорак с певицей Анной Седоковой, а другие заявили, что артистка потеряла свою индивидуальность. Среди отзывов можно встретить такие:
- "Выглядит максимально пошло сейчас, просто близнец Седаковой"
- "Блонд и оголение смотрятся дёшево, упрощают и создают впечатление полной безвкусицы"
- "Не понравилась. Выглядит дешево и вульгарно"
- "Какое убожество!"
- "Они все на одно лицо, как в ночном кошмаре"
- "Ужас, приличная женщина была, превратилась в невесть кого"
Ранее сообщалось, как Ани Лорак высмеяли за белый парик.