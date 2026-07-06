Укр

"Ужас!". Предательницу Ани Лорак высмеяли за нелепый образ на публике (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
950
Ани Лорак Новость обновлена 06 июля 2026, 10:16
Ани Лорак. Фото Скриншот видео

Даже парик не спас

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Певица-предательница Ани Лорак, которая после полномасштабного вторжения РФ продолжает жить и строить карьеру в стране-агрессоре, вновь была высмеяна в сети. На этот раз исполнительницу раскритиковали не за заявления или выступления, а за внешний вид во время светского мероприятия в России.

На мероприятие Лорак пришла в длинном белом парике и концертном платье болотного цвета. Видео с ее появлением быстро разлетелось в популярной соцсети Threads. На кадрах артистка позирует перед российскими фотографами, принимает неуклюжие позы и пытается улыбаться на камеру.

Ани Лорак

Однако пользователи сети не оценили новый образ певицы. В комментариях ее внешний вид назвали безвкусным, вульгарным и дешевым.

Ани Лорак

Некоторые сравнили Лорак с певицей Анной Седоковой, а другие заявили, что артистка потеряла свою индивидуальность. Среди отзывов можно встретить такие:

  • "Выглядит максимально пошло сейчас, просто близнец Седаковой"
  • "Блонд и оголение смотрятся дёшево, упрощают и создают впечатление полной безвкусицы"
  • "Не понравилась. Выглядит дешево и вульгарно"
  • "Какое убожество!"
  • "Они все на одно лицо, как в ночном кошмаре"
  • "Ужас, приличная женщина была, превратилась в невесть кого"

Ранее сообщалось, как Ани Лорак высмеяли за белый парик.

Теги:
#Стиль #Ани Лорак #Наряд #Предатели #хейт