"Ужас!". Предательницу Ани Лорак высмеяли за нелепый образ на публике (фото)

Даже парик не спас

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Певица-предательница Ани Лорак, которая после полномасштабного вторжения РФ продолжает жить и строить карьеру в стране-агрессоре, вновь была высмеяна в сети. На этот раз исполнительницу раскритиковали не за заявления или выступления, а за внешний вид во время светского мероприятия в России.

На мероприятие Лорак пришла в длинном белом парике и концертном платье болотного цвета. Видео с ее появлением быстро разлетелось в популярной соцсети Threads. На кадрах артистка позирует перед российскими фотографами, принимает неуклюжие позы и пытается улыбаться на камеру.

Однако пользователи сети не оценили новый образ певицы. В комментариях ее внешний вид назвали безвкусным, вульгарным и дешевым.

Некоторые сравнили Лорак с певицей Анной Седоковой, а другие заявили, что артистка потеряла свою индивидуальность. Среди отзывов можно встретить такие:

"Выглядит максимально пошло сейчас, просто близнец Седаковой"

"Блонд и оголение смотрятся дёшево, упрощают и создают впечатление полной безвкусицы"

"Не понравилась. Выглядит дешево и вульгарно"

"Какое убожество!"

"Они все на одно лицо, как в ночном кошмаре"

"Ужас, приличная женщина была, превратилась в невесть кого"

Ранее сообщалось, как Ани Лорак высмеяли за белый парик.