От иконы красоты до обезображенной женщины: Седокова испортила внешность

Седокова изменилась до неузнаваемости

Украинская певица-изменница Анна Седокова, которая может сесть в тюрьму, была секс-символом в "нулевых". Сейчас она выглядит совсем не так, как прежде. Артистка обезобразила свою внешность пластическими операциями, хотя и в ее собственных соцсетях этого совсем не заметно.

Что нужно знать:

Анна Седокова была звездой в 2000-х и выглядела роскошно

Сейчас певица обезобразила лицо пластическими операциями

В Instagram ее фотографии остаются безупречно отретушированными

Как выглядела Седокова на пике популярности

Когда певица была одной из участниц "ВИА Игры", она выглядела ярко. У нее были огненно-рыжие волосы, зеленые глаза, идеальная фигура и сценическая пластика. Она имела сотни тысяч поклонников и поклонниц.

Анна Седокова

Анна Седокова

Творчество Седоковой в "нулевых" — это типичная история звезды того времени: гламур, страсть и постоянное внимание СМИ. Однако "русский мир", похоже, ее не украсил.

Анна Седокова

Кажется, что борьба с естественным старением превратилась в марафон пластических экспериментов. На видео или в прямом эфире это уже не красивая Анна, которую помнит публика, а женщина, которая не может смириться с возрастными изменениями.

Анна Седокова

Анна Седокова

Однако в Instagram – совсем другое дело. Там все фото безупречны — гладкая кожа, идеальная улыбка, никакой морщинки и пигментного пятна.

Анна Седокова

Анна Седокова

Анна Седокова

