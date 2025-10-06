Рус

Від ікони краси до спотвореної жінки: Сєдокова зіпсувала зовнішність

Наталія Дума
Анна Сєдокова Новина оновлена 06 жовтня 2025, 17:38
Анна Сєдокова. Фото Колаж Телеграфу

Сєдокова змінилася до невпізнаваності

Українська співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка може сісти у в’язницю, була секс-символом у "нульових". Зараз вона виглядає зовсім не так, як колись. Артистка спотворила свою зовнішність пластичними операціями, хоч і у власних соцмережах цього зовсім не помітно.

Що потрібно знати:

  • Анна Сєдокова була зіркою у 2000-х і виглядала розкішно
  • Зараз співачка спотворила обличчя пластичними операціями
  • В Instagram її фотографії залишаються бездоганно відретушованими

Як виглядала Сєдокова на піку популярності

Коли співачка була однією з учасниць "ВІА Гри" Анна мала яскравий вигляд. У неї було вогняно-руде волосся, зелені очі, ідеальна фігура і сценічна пластика. Вона мала сотні тисяч шанувальників і шанувальниць.

Творчість Сєдокової в "нульових" — це типова історія зірки того часу: гламур, пристрасть і постійна увага преси. Проте, "рускій мір", схоже, її не прикрасив.

Здається, що боротьба з природним старінням перетворилася на марафон пластичних експериментів. На відео чи у прямому ефірі — це вже не красива Анна, яку пам’ятає публіка, а жінка, яка не може змиритися з віковими змінами.

Проте в Instagram — зовсім інша справа. Там усі фото бездоганні — гладенька шкіра, ідеальна посмішка, жодної зморшки і пігментної плями.

