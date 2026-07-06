"Жах!". Зрадницю Ані Лорак висміяли за безглуздий образ на публіці (фото)
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Навіть перука не врятувала
Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка після повномасштабного вторгнення РФ продовжує жити і будувати кар’єру в країні-агресорці, знову була висміяна у мережі. Цього разу виконавицю розкритикували не за заяви чи виступи, а за зовнішній вигляд під час світського заходу у Росії.
На захід Лорак прийшла у довгій білій перуці та концертній сукні болотного кольору. Відео з її появою швидко розлетілося у популярній соцмережі Threads. На кадрах артистка позує перед російськими фотографами, приймає незграбні пози та намагається посміхатися на камеру.
Однак, користувачі мережі не оцінили новий образ співачки. У коментарях її зовнішній вигляд назвали несмачним, вульгарним та дешевим.
Деякі порівняли Лорак зі співачкою Анною Сєдоковою, а інші заявили, що артистка втратила свою індивідуальність. Серед відгуків можна зустріти такі:
- "Виглядає максимально вульгарно зараз, просто близнюк Сєдакової"
- "Блонд і оголення виглядають дешево, спрощують і створюють враження повного несмаку"
- "Не сподобалася. Виглядає дешево та вульгарно"
- "Яка нікчемність!"
- "Вони всі на одне обличчя, як у нічному кошмарі"
- "Жах, пристойна жінка була, перетворилася на невідомо кого"
Раніше повідомлялося, як Ані Лорак висміяли за білу перуку.