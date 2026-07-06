"Жах!". Зрадницю Ані Лорак висміяли за безглуздий образ на публіці (фото)

Навіть перука не врятувала

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Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка після повномасштабного вторгнення РФ продовжує жити і будувати кар’єру в країні-агресорці, знову була висміяна у мережі. Цього разу виконавицю розкритикували не за заяви чи виступи, а за зовнішній вигляд під час світського заходу у Росії.

На захід Лорак прийшла у довгій білій перуці та концертній сукні болотного кольору. Відео з її появою швидко розлетілося у популярній соцмережі Threads. На кадрах артистка позує перед російськими фотографами, приймає незграбні пози та намагається посміхатися на камеру.

Однак, користувачі мережі не оцінили новий образ співачки. У коментарях її зовнішній вигляд назвали несмачним, вульгарним та дешевим.

Деякі порівняли Лорак зі співачкою Анною Сєдоковою, а інші заявили, що артистка втратила свою індивідуальність. Серед відгуків можна зустріти такі:

"Виглядає максимально вульгарно зараз, просто близнюк Сєдакової"

"Блонд і оголення виглядають дешево, спрощують і створюють враження повного несмаку"

"Не сподобалася. Виглядає дешево та вульгарно"

"Яка нікчемність!"

"Вони всі на одне обличчя, як у нічному кошмарі"

"Жах, пристойна жінка була, перетворилася на невідомо кого"

Раніше повідомлялося, як Ані Лорак висміяли за білу перуку.