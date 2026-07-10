Неочікуваний ляп у кадрі. У новому інтерв'ю Єфросиніної стався курйоз (фото і відео)

У відео випадково "засвітили" цікавий допис монтажера

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Обличчя каналу "1+1" Марічка Падалко вперше за тривалий час стала гостею авторського YouTube-проєкту Маші Єфросиніної "Екзамен. Нова реальність". Під час щирої розмови телеведуча відверто розповіла про шлюб з українським журналістом і військовим Єгором Соболєвим, переживання через війну, страх втрати близьких та інші особисті теми.

Втім, уважні глядачі звернули увагу не лише на зміст інтерв'ю. В одному з епізодів, коли Єфросиніна та Падалко сміються й одночасно перебувають у кадрі, на екрані раптово з'являється службовий титр, який, імовірно, монтажери забули видалити перед публікацією ролика.

У написі зазначено: "В цьому моменті не зможу прибрати Машу з телефоном, так як в неї з Падалко взаємодія, яку буде дивно перекривати чисто крупняками гості". Судячи з усього, це була робоча примітка для команди монтажу, яка випадково потрапила до фінальної версії випуску.

Той самий титр

Момент з титром (таймкод 01:02:09)

Курйоз швидко став вірусним у Threads, де користувачі почали активно жартувати з приводу ляпу. Серед найпопулярніших коментарів:

"Монтажер, ми тебе зрозуміли, питань немає"

"Може бути, що це робочий надпис на затвердження, а його просто провтикали видалити"

"Гарний хід для обговорень і залучення до перегляду випуску"

"Упс"

"Монтажер красавчик".

Багато хто поставився до ситуації з гумором, назвавши її звичайною людською помилкою, яка лише додала інтерв'ю несподіваної популярності. "Ну по-людськи пояснено. Стільки душі в цьому реченні", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, що попереднє інтерв'ю Єфросиніною із зіркою "МастерШефу" спричинило скандал в українському суспільстві. Відомий кулінар Ольга Мартиновська відверто розповіла про знущання з тварин у дитинстві і нарвалась на критику. Після скандалу Єфросиніна публічно попросила вибачення за подачу чутливої теми.