Война войной, а распил - дело святое: зачем спасатели покупают задорого авто для неработающего аэропорта

Из госбюджета готовы потратить 52 миллионов гривен на ненужное атво

Несмотря на то, что бюджет Украины на 2023 год будет явно бюджетом войны, некоторые статьи расхода вызывают недоумение и заставляют подозревать в них коррупционную составляющую. Одна из таких – покупка специализированным государственным пожарно-спасательным отрядом ГСЧС аэродромной пожарной машины за 52 миллиона гривен фактически без всякого тендера.

Зачем платить 150 тысяч евро, если можно 1,3 млн

На эту сделку обратил внимание пользователь Facebook Алекс Джоссан, задавшийся вопросом, насколько нужен стране с неработающими аэропортами подобный автомобиль, да еще и по завышенной цене от единственного поставщика.

Так, 9 декабря единственный участник тендера – ООО "Спец-ком-сервис", был признан победителем это странного аукциона и должен был поставить аэродромное пожарное авто Rosenbauer Panther. Стоимость последнего, как утверждает Алекс Джоссан, в тендере явно завышена – 52 млн грн, впрочем, продать его "победитель" согласился чуть дешевле – 51,85 млн грн или 1 млн 324 тысячи евро.

Свыше 50 миллионов гривен за 1 тендер

При этом покупка нового подобного авто у его производителя обойдется не дороже 1 млн евро, а подержанного и того дешевле – в среднем 150 тысяч евро.

"Зачем в воюющей стране с неработающими аэропортами такая машина? Более того, в аэропорту "Борисполь" есть три такие машины, в Жулянах одна и в Гостомеле подобная. Это только в Киеве. По всем гражданским аэропортам можно насобирать этих машин. Для чего вдруг понадобилась такая "игрушка"? Если нужны для военных аэродромов — возьмите с "Борисполя". Мало? Тогда почему согласованная цена в тендере выше на несколько сот тысяч евро, чем новая такая машина у завода-производителя?", — задается вопросом Алекс Джоссан.

Более того, он обратил внимание, что срок поставки этой машинки после оглашения результата тендера — всего 2,5 недели до 28 декабря. Это может значить, что никакого "изготовления" или "закупки" машины не будет. Пользователь допускает, что для закрытия тендера могут пригнать машину из "Борисполя" и оформить как покупку. Впрочем, пока это лишь догадки.

ООО "Спец-ком-сервис" — миллиарды гривен из бюджета и несколько уголовных дел

Надо сказать, что победитель такого странного "тендера" — ООО "Спец-ком-сервис" (С-К-С), уже не раз попадал в объектив внимания СМИ, как частый участник тендеров по поставке специальной техники для нужд различных госструктур.

На первый взгляд ничего особенного в этих поставках нет, ведь фирма и специализируется на поставках спецтехники, но как сообщают СМИ, особенно часто их технику приобретает МВД, частью которого кстати и является ГСЧС Украины.

При этом в МВД никого не смущал тот факт, что ООО "Спец-ком-сервис" фигурирует в уголовных производствах по уклонению от налогов — еще в апреле 2020 года ведомство купило у него 200 автомобилей на 98 млн грн.

В дальнейшем будут и другие закупки у компании за счет средств госбюджета, причем не только у структур МВД, так что всего по данным сервиса YouControl, выиграла гостендеров на сумму в 1,2 млрд грн. Причем 256 млн из них фирма выиграла уже в этом году.

ГСЧС не менее щедр к фирме чем МВД

Любопытно, что свои обязательства по тендерам компания выполняет далеко не всегда, но деньги получает исправно и отдавать не хочет.

Так, в то время как сегодня под городом Соледаром в Донецкой области насмерть стоят ВСУ против российских оккупантов, мэрия этого города судится с ООО "Спец-ком-сервис" пытаясь вернуть 3,6 млн грн, полученные компанией по одному из таких тендеров в 2018 году и признанному недействительным. Тем не менее фирма так не считает и разбирательства продолжаются с 2021 года.

Надо сказать, что ООО "С-К-С" выигрывает далеко не только на тендерах МВД: 28 ноября "взят" тендер в КП "Дирекция парков" Черкасс (2,623 млн грн.)., 6 декабря в КП "Обслуживающая компания Оболонского района Киева" (5 млн грн), 7 декабря они победили на тендере в КП "Обслуживающая компания Подольского района Киева" (2,345 млн грн.).

При этом во всех этих тендерах ООО "Спец-Ком-Сервис" выступал единственным участником аукциона.

Принадлежит данная фирма двум бизнесменам – Сергею Калюшу и Михаилу Городовых, сведений о которых в открытом доступе фактически нет.

В целом же на фоне продолжающихся боевых действий на передовой, в столице вновь активизировались различные коррупционные схемы не только на государственных закупках, но и в строительстве.