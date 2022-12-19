Війна-війною, а розпил – справа свята: навіщо рятувальники купують пожежне авто для непрацюючого аеропорту за завищеною ціною

Із держбюджету готові витратити 52 мільйони гривень на непотрібне атво

Незважаючи на те, що бюджет України на 2023 рік буде явно бюджетом війни, деякі статті витрати викликають подив і змушують підозрювати у них корупційну складову. Одна з таких – купівля спеціалізованим державним пожежно-рятувальним загоном ДСНС аеродромної пожежної машини за 52 мільйони гривень фактично без жодного тендеру.

Навіщо платити 150 тисяч євро, якщо можна 1,3 млн

На цю угоду звернув увагу користувач Facebook Алекс Джоссан, який запитав, наскільки потрібен країні з непрацюючими аеропортами подібний автомобіль, та ще й за завищеною ціною від єдиного постачальника.

Так, 9 грудня єдиний учасник тендеру — ТОВ "Спец-ком-сервіс", був визнаний переможцем цього дивного аукціону і мав поставити аеродромне пожежне авто Rosenbauer Panther. Вартість останнього, як стверджує Алекс Джоссан, у тендері явно завищена — 52 млн грн, втім, продати його "переможець" погодився трохи дешевше — 51,85 млн грн або 1 млн 324 тисяч євро.

Понад 50 мільйонів гривень за 1 тендер

При цьому покупка нового подібного авто у його виробника обійдеться не дорожче 1 млн євро, а вживаного і того дешевше — в середньому 150 тисяч євро.

"Навіщо в країні, що воює, з непрацюючими аеропортами така машина? Більше того, в аеропорту "Бориспіль" є три такі машини, в Жулянах одна і в Гостомелі подібна. Це тільки в Києві. По всіх цивільних аеропортах можна назбирати цих машин. Для чого раптом знадобилася така "іграшка"? Якщо потрібні для військових аеродромів — візьміть із "Борисполя". Мало? Тоді чому погоджена ціна в тендері вища на кілька сотень тисяч євро, ніж нова така машина у заводу-виробника?", — запитує Алекс Джоссан.

Більше того, він звернув увагу, що термін постачання цієї машинки після оголошення результату тендеру — лише 2,5 тижнів до 28 грудня. Це може означати, що жодного "виготовлення" чи "закупівлі" машини не буде. Користувач припускає, що для закриття тендеру можуть пригнати машину з "Борисполя" та оформити як покупку. Втім, поки що це лише припущення.

ТОВ "Спец-ком-сервіс" — мільярди гривень з бюджету та кілька кримінальних справ

Треба сказати, що переможець такого дивного "тендеру" — ТОВ "Спец-ком-сервіс" (С-К-С), вже не раз потрапляв до об’єктиву уваги ЗМІ, як частий учасник тендерів з постачання спеціальної техніки для потреб різних держструктур.

На перший погляд нічого особливого в цих постачаннях немає, адже фірма і спеціалізується на постачаннях спецтехніки, але, як повідомляють ЗМІ, особливо часто їхню техніку набуває МВС, частиною якого, до речі, є ДСНС України.

При цьому в МВС нікого не бентежив той факт, що ТОВ "Спец-ком-сервіс" фігурує у кримінальних провадженнях щодо ухилення від податків — ще у квітні 2020 року відомство купило у нього 200 автомобілів на 98 млн грн.

Надалі будуть й інші закупівлі у компанії за рахунок коштів держбюджету, причому не тільки у структур МВС, тому за даними сервісу YouControl, виграла держтендерів на суму в 1,2 млрд грн. Причому 256 млн. з них фірма виграла вже цього року.

ДСНС не менш щедрий до фірми ніж МВС

Цікаво, що свої зобов’язання з тендерів компанія виконує далеко не завжди, але гроші отримує справно і не хоче віддавати.

Так, у той час як сьогодні під містом Соледаром на Донеччині на смерть стоять ЗСУ проти російських окупантів, мерія цього міста позивається до ТОВ "Спец-ком-сервіс" намагаючись повернути 3,6 млн грн, отримані компанією по одному з таких тендерів у 2018 році. році та визнаному недійсним. Проте фірма так не вважає і розгляди продовжуються з 2021 року.

Треба сказати, що ТОВ "С-К-С" виграє далеко не лише на тендерах МВС: 28 листопада "взято" тендер до КП "Дирекція парків" Черкас (2,623 млн грн.)., 6 грудня у КП "Обслуговуюча компанія Оболонського району Києва" (5 млн грн), 7 грудня вони перемогли на тендері у КП "Обслуговуюча компанія Подільського району Києва" (2,345 млн грн).

При цьому у всіх цих тендерах ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" виступало єдиним учасником аукціону.

Належить дана фірма двом бізнесменам – Сергію Калюшу та Михайлу Городових, відомостей про які у відкритому доступі фактично немає.

В цілому ж на тлі бойових дій, що тривають на передовій, у столиці знову активізувалися різні корупційні схеми не тільки на державних закупівлях, а й у будівництві.