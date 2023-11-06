"Через три месяца — годовщина": по делу о смертельном ДТП в Ровенской области до сих пор не поставлена точка

Виновник смерти двух людей живет привычной жизнью: гуляет и ходит на шашлыки

Более девяти месяцев назад в страшном ДТП в Ровенской области погибла 19-летняя Юлия Зарушко из Звягеля Житомирской области. Семья девушки возмущена ситуацией с апелляционным рассмотрением дела: мало того, что виновник аварии в последний день подал жалобу на решение суда первой инстанции, по которому должен был попасть за решетку и лишиться права садиться за руль, еще и о заседании не уведомили маму Юлии, а впоследствии его перенесли на неопределенный срок.

В этом семья погибшей девушки видит попытку затянуть процесс со стороны водителя автомобиля и избежать ответственности. Сайт "Телеграф" разбирался в перипетиях дела.

"Моя Юля скончалась на месте"

ДТП на трассе Киев — Чоп в селе Федоровка Ровенской области произошло утром 24 января 2023 года. Volkswagen Passat под управлением 19-летнего Никиты Кукурики на скорости снес металлическое ограждение и опрокинулся. Сам водитель отделался испугом, а его пассажиры — погибли: спавшая на заднем сиденье девушка сразу, а мужчина, находившийся на переднем пассажирском месте, умер позже в больнице.

- Никита накануне таксовал целый день, потом встретился с моей младшей сестрой Юлией (они были вместе 11 месяцев) и где-то в полночь завез ее домой, — рассказала "Телеграфу" Анна Шевчук. — Сам планировал также отдыхать, но у него появился клиент, которого нужно было отвезти из Звягеля во Владимир [на Волыни], потому что ему по ошибке продали билет не туда и он оказался ночью в чужом городе.

Никита взял в рабочую ночную поездку Юлю, с которой они встречались 11 месяцев.

Никита набрал Юлю, чтобы посоветоваться, она его пыталась отговорить, но он аргументировал, что мужчина пообещал заплатить 4 тысячи гривен. Поэтому все-таки отправился в путь около двух ночи и взял сестру с собой. Они добрались до Владимира, высадили пассажира и возвращались обратно. Останавливались примерно в 9:30-9:40 в Ровно, чтобы взяли попутчика по BlaBlaCar. И тогда Юля пересела назад, потому что ее клонило в сон, хотя она обычно никогда не засыпала в дороге. Какой-то страх у нее был на этот счет. Она еще и говорила, что Никита может "залипать" во время движения, и она всегда его контролировала. Но на этот раз почему-то поступила по-другому.

Где-то в 10 часов они доехали до Федоровки, где и произошла авария. Я видела видео, на котором зафиксирован момент ДТП: машина ехала прямо, а потом плавно пошла вправо, сбила несколько отбойников, два или три раза перевернулась и остановилась на обочине. Мужчине, сидевшему на пассажирском сиденье, оторвало ногу, его пытались спасать врачи, но безрезультатно, а моя Юля умерла на месте, потому что был разбит череп и поврежден головной мозг.

Никита, который был за рулем, не пострадал, даже никакой царапины у него не было. И в разговоре со мной ("Телеграфу" пока не удалось связаться с молодым человеком, чтобы выслушать его точку зрения — Авт. ), и уже на суде настаивал, что не знает, как все произошло. В материалах дела, которые оглашались на заседании, было отмечено, что водитель не выбрал безопасную скорость движения (речь идет о 99 +/- 4 км/ч, при том что для водителей со стажем до двух лет ограничение скорости составляет 70 км/ч. — Авт. ), не справился с управлением, что привело к аварии. Судя по всему, он просто на время заснул, но доказательств этому нет, — продолжает рассказ сестра погибшей.

В показаниях на суде, изложенных в приговоре Гощанского райсуда, где рассматривалось дело, Никита отмечал, что на обратном пути останавливался на АЗС, чтобы поспать. Якобы отдых длился 2,5 часа, после чего "он почувствовал себя бодрым и поехал дальше, подобрав попутчика". Об обстоятельствах аварии обвиняемый не сказал ничего, лишь отметил: "когда он проснулся ото сна", заметил, что его девушка мертва.

В посте, написанном на следующий день после смертельной аварии, Никита обращается к любимой и говорит о ДТП: "так случились обстоятельства".

На это сестра погибшей говорит, что в телефоне Юлия нашла фото, сделанные на заправке за пару часов до трагедии. А вот по поводу длительной передышки там у нее возникли сомнения, потому что дорога в одну сторону должна была занять у пары примерно четыре часа, и обратно к месту аварии с учетом заезда в Ровно, где утром интенсивное движение, еще три. То есть лишним 2,5 часам просто неоткуда было взяться. Но все эти детали всплыли впоследствии, сразу же после ДТП родственники Юлии были шокированы преждевременной смертью девушки и ни о чем другом не могли думать.

— На похороны семья Никиты принесла конверт с деньгами, потраченными на погребение, но извинений от него мы не услышали, — уточняет Анна. — На девятый день после смерти Юли к нам приперлись (иначе и сказать не могу) его родители. Мы как раз собирались ехать в церковь и на кладбище, а потом в кафе, и тут — они на пороге. Мама Никиты начала плакать, рассказывать, как ему тяжело, что он окружил себя Юлиными портретами, жить не хочет. И ни слова о том, как чувствуем себя мы, хотя это мы потеряли самого родного человека.

Мужчину, сидящего на пассажирском сиденье иномарки, пытались спасти врачи, но тщетно.

Моя мама была на успокоительных все эти дни, я тоже, потому что тогда мы не верили, что Юли больше нет. Но родственников Никиты это не волновало, они продолжали давить на жалость, говорить, что дети любили друг друга, так что, может, мы откажемся от претензий, чтобы он и ответственность не нес, и материальный ущерб не компенсировал. Даже текст был подготовлен, осталось только поставить подписи. Мы это сделали, а мама ответила: "Нам от вас ничего не нужно". После этого они скрылись с радаров, — говорит сестра погибшей.

Месть или справедливое наказание

Анна отмечает, что смерть сестры семья переживала тяжело. Потому их мама даже не планировала участвовать в судебных заседаниях, не желая вновь возвращаться к обстоятельствам трагедии.

— На время расследования суд назначил Никите ночной домашний арест, но через месяц по ходатайству защитника его отменили, так что он стал жить привычной жизнью, гулять, ходить на шашлыки и т.д., — отмечает сестра погибшей девушки. — Кроме того, у него даже водительское удостоверение не забрали, он снова садился за руль и даже продолжал таксовать (не знаю, от фирмы или от себя, но его машину с "шашечками" неоднократно знакомые видели в городе).

Я говорила маме, что так не должно быть, он должен понести наказание за то, что погибли два человека, потому что в начале мы были на эмоциях и об этом не думали. Наконец я уговорила маму и она все-таки поехала на суд, но у нас даже адвоката не было. В своих показаниях она подчеркнула, что Никита не должен был после столь длительного пребывания за рулем снова отправляться в путь, что это было безответственно. Также она попросила не учитывать расписку об отсутствии претензий, потому что подписала ее, поддавшись уговорам родителей Никиты, хотя не могла тогда адекватно оценивать ситуацию, ведь находилась под действием успокаивающих лекарств.

Три сестры Юли (на фото крайнее дело), как и мама, тяжело переживали потерю.

Жена второго погибшего, а у них осталось трое детей, на заседание не явилась, в своем ходатайстве указала, что претензий к обвиняемому нет. Хотя при встрече сразу после аварии уверяла, что будет нанимать адвоката и потребовать компенсации. В результате приговором для Никиты стало пять лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Это, кстати, минимальный срок, предусмотренный соответствующей статьей.

*Справка: ч.3 ст.286 УКУ предусматривает, что деяния… если они повлекли гибель нескольких лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Почему-то прокуратура запросила именно такое наказание, хотя никаких смягчающих обстоятельств не было, и суд принял это предложение. И незадолго до того, как истек срок, отведенный на подачу апелляции, Никита впервые с момента ДТП к нам пришел, и тогда он, между прочим говорил, что обжаловать приговор не планирует. Наведались к маме, когда она сама была дома, и его родители. Снова "обрабатывали", морально давили, говоря, что Юля бы точно не хотела, чтобы Никита сидел в тюрьме. Еще и предлагали деньги в надежде на изменение показаний, потому что они хотели максимум условный срок для сына. А когда согласия не получили, подали апелляционную жалобу, — отмечает Анна.

Причиной смерти 19-летней Юлии стала тяжелая травма головы, не оставившая ей шансов на жизнь.

Однако с рассмотрением дела в Ровенском апелляционном суде вышла странная история. По словам Анны, ее мать не получила приглашение на первое заседание, которое должно было состояться на днях, а когда начала выяснять этот вопрос, получила ответ, что ей посылали письмо. Но почему-то на домашний адрес его не доставили, не нашлась корреспонденция и на почтовом отделении.

— Заседание не состоялось, потому что неожиданно заболел адвокат Никиты. И на какую дату его назначат — неизвестно, потому что будто бы судей свободных нет, такое непонятное объяснение дали маме, — говорит Анна. — Все это выглядит как попытка затянуть процесс, потому что в следующий раз болезнь может еще кого подкосить или появится другая причина, и снова рассмотрение перенесут. А уже ноябрь — через три месяца годовщины смерти сестры, а точка по делу так и не поставлена. У нас складывается мнение, что предлагавшиеся нашей семье деньги попали в руки тех, кто может поспособствовать "замораживанию" процесса, чтобы виновник аварии так и не сел в тюрьму. Именно поэтому мы и хотим придать ситуацию огласке, найти адвоката, чтобы добиться адекватного наказания для человека, который лишил жизни нашу Юлю и еще одного человека.

В комментариях под постом Ани в соцсетях, где она также описала ситуацию с судебным разбирательством дела о смертельном ДТП, мнения людей разделились. Кто-то становится на сторону Никиты, утверждая, что не стоит строго наказывать молодого человека, потому что это не вернет погибших, а действия семьи Юлии называет местью.

Среди комментаторов нашлись защитники Никиты, считающие, что он уже приказан.

— Он не специально же это делал, он был в трезвом состоянии, сам мог погибнуть, но так сложилась судьба, что такое горе постигло двух человек, так нужно еще третьему поломать всю жизнь? Если бы он был не в трезвом состоянии, то другой разговор был бы, а так думаю ему самому не легко, а тут со всех сторон все против него, — считает Вадим Назаров.

Но большинство комментаторов поддерживает семью погибшей девушки и подчеркивает: садясь за руль, водитель должен соблюдать правила, в частности, не превышать скорость, и не подвергать опасности других.

Но большинство комментаторов было на стороне сестры погибшей, отмечая, что водитель должен ответить по закону.

— Это взрослый человек, которому выдали водительское удостоверение и должен был понимать, что беря пассажиров с собой, он ответственен за их жизнь. Да, это не намеренное убийство, но это произошло из-за его безответственности и глупости. Да, это может произойти с каждым, но какую совесть нужно иметь, чтобы снова сесть за руль и дальше продолжить работу в такси. Он должен быть наказан хотя бы за это, – отметил один из комментаторов.

Анна же отмечает: ее семья по-прежнему стремится к справедливому рассмотрению дела в суде и наказанию для водителя, повлекшего смертельное ДТП, в рамках закона.