Алабаи бывшего регионала второй год подряд терроризируют киевлян: уже есть жертвы нападений, но полиция бессильна

Киевляне возмущены отношением владельцев к выгулу собак опасной породы

Во вторник, 21 ноября, под одним из элитных домов на Подоле соберутся жители двух районов столицы, пострадавших от нападения пары алабаев. Владельцы крупных собак – бывший регионал – вместе с женой систематически допускают их свободный выгул. Собаки же регулярно атакуют сородичей меньших пород. Получают укусы и хозяева, пытающиеся защитить своих любимцев. Попытки киевлян добиться ликвидации опасности с помощью полиции, успеха до сих пор не имели. "Телеграф" узнавал подробности скандальной истории.

"Благодарю Бога, что на прогулке была я, а не моя дочь"

Две крупные среднеазиатские овчарки (алабаи) на Кристеровой горке – парке, расположенном в Подольском районе Киева, а также во дворах многоэтажной застройки на Приорке и Куреневке стали появляться еще в прошлом году. Постоянно без хозяев, ошейников и адресников. Почти каждый такой выход заканчивался проблемами для животных и людей, которые попадались собаками на пути. Среди них, в частности, киевлянка Ирина, которая до сих пор борется с последствиями событий, которые имели место еще в начале полномасштабного вторжения.

- Все произошло у моего дома по улице Ветряные горы в 8 утра 9 мая 2022-го года. Мы только что вышли с моим золотистым ретривером Тедди на прогулку, как к нам подбежали два алабая, — рассказала Ирина "Телеграфу". – Мальчик сразу схватил мою собаку за нижнюю часть туловища, я пыталась как-то их разнять, тут уже и девочка начала Тедди хватать за ноги. В этом месиве я не устояла на ногах, упала, и сама пострадала от зубов овчарок. Правда, сразу этого не почувствовала, так все быстро происходило, и я была сосредоточена на спасении собственной собаки. На мой крик выбежал сосед, где-то нашел палку и отогнал алабаев. Я сразу обратилась в травмпункт, где мне оказали помощь. Но найти открытую ветеринарную клинику не смогла, поэтому в телефонном режиме советовалась с врачом по Тедди. У него были очень глубокие прокусы и гематомы на туловище и лапах, на которые он еще неделю не мог стать.

Два огромных пса гуляют, где вздумается, даже возле детских площадок и школ.

Ирина отмечает, что она самостоятельно вышла на след животных, атаковавших ее вместе с домашним любимцем. Ведь врачи в травмпункте напомнили, что необходимо исключить бешенство у "нападающих".

– Начала расспрашивать местных жителей и мне рассказали, что видели этих собак, и даже подсказали, где и кто их содержит, – продолжила рассказ Ирина. — Впоследствии я разговаривала с владелицей Ларисой, от нее узнала, что прививок у алабаев таки нет. Я очень беспокоилась по этому поводу, потому что у меня дома кроме двух взрослых собак – ретривера и лабрадора, привезенного с фронта, было еще 11 щенков. Кроме того, я не могла ходить на работу из-за подозрения, что могла заразиться этой опасной инфекционной болезнью. Но, к счастью, все обошлось. В общем, эта женщина сначала очень дружелюбно со мной говорила, объясняла то, что алабаи оказались на улице, их испугом от обстрелов и взрывов. А девочка агрессирует якобы из-за того, что от нее забрали щенков. И этот побег, по ее словам, произошел впервые. Я с пониманием отнеслась, но попросила компенсировать лечение. Она согласилась, правда, выборочно, только за антибиотики, взамен попросила подписать расписку об отсутствии претензий. Но я не согласилась.

В группах жители района предупреждают друг друга об опасности встречи с алабаями.

Ирина добавляет, что она обратилась в полицию с заявлением в надежде на привлечение к ответственности недобросовестных хозяев собак. Но надежды развеял участковый инспектор, занимавшийся делом, признавшись: рычагов влияния на таких нарушителей общественного покоя нет, разве что проведение профилактической беседы и штраф.

- Я очень благодарна Богу, что в то утро на прогулке с Тедди была я, а не моя дочь — хрупкая девушка, и после инцидента я до сих пор не позволяю ей этого делать, — говорит Ирина. — Потому что каждый раз ты выходишь и не знаешь, нападут на тебя снова или нет. И если маленькую собаку еще можно как-то спрятать, за пазуху, например, и убежать, то таких, как у меня, только закрывать собой, что я и сделала. Зато имею эпопею с лечением, потому что у меня обнаружили смещение позвонков после инцидента.

"Труднее всего сказать дочери, что ее любимицы больше нет"

С тех пор сообщения об очередной атаке алабаев на бездомных кошек, а также хозяйских собак периодически появлялись в социальных сетях. И это при том, что собаки указанной породы входят в перечень опасных, утвержденный Постановлением Кабмина №1164 от 10.11. 2021 года). А в соответствии с Нормами выгула домашних животных в городе Киеве (решение Киевского горсовета № 1079/3912 от 27.10.2007) на прогулке среднеазиатские овчарки, как и остальные представители пород, признанные опасными, должны быть в сопровождении владельцев и обязательно на коротком поводке и в наморднике. Но почему-то пара больших собак продолжает терроризировать киевлян, а в один день жертвами опасных животных могли становиться несколько собак.

- Утром 4 октября вывела гулять той-терьера Асю (мы живем в Оболонском районе), — поделилась своей историей киевлянка Наталья. — Нам навстречу из-за угла дома вышли два алабая, я подумала, что хозяин идет за ними, потому что такие собаки не должны ходить сами. На минуту отвлеклась, поворачиваюсь — они уже возле моей собаки, понюхали ее, а Ася, наверное, почувствовав опасность, залаяла. Сразу один алабай схватил ее за спину, прокусив зубами, другой наблюдал за мной. Я побоялась с ними воевать, закричала, люди из окон увидела происходящее, подняли шум, свистели, кричали: "Фу". В какой-то момент овчарка отпустила Асю и вместе с другой они пошли дальше. Мы повезли собаку в ветбольницу, где ее пытались реанимировать, но у нее были слишком тяжелые повреждения. Труднее всего после этого было вернуться домой и сказать дочери, что ее любимицы, которая у нас была 10 лет, больше нет. Для ребенка это стало большим стрессом, несколько дней он спал с кофточкой собаки.

Маленькая собачка Ася не пережила нападения алабаев, которые больше ее в несколько раз.

Пока продолжалось спасение Аси алабаи успели "отличиться" на улице Вышгородской, где атаковали собаку породы корги. Они также сначала присматривались и обнюхивали сородича, а потом напали.

– Мы пытались от них отойти вместе с собакой, – отметил житель Киева Валентин. — Но они следовали за нами, в какой-то момент начали агрессировать, рычать, я схватил Элвина на руки. Именно в этот момент алабай его цапнул, из-за чего образовалась большая рана в паху глубиной семь сантиметров и была немного оторвана кожа от мышц. На сегодняшний день все почти зажило, но ситуация эта была страшная. Кстати, выглядели эти среднеазиатские овчарки как бродячие, были все грязные, серые, в репейниках, не имели ни ошейников, ничего. В тот день мы вызвали полицию, с помощью службы "Зодопомощи" алабаев отловили и отвезли в государственную ветеринарную клинику. На следующий день мы вместе с Наталией ее навестили и узнали, что собак чипировали и отдали хозяевам.

В комментариях люди обвиняют в ситуации хозяев собак и упоминают аналогичный случай во Львовской области.

Относительно нашего обращения в полицию, только на днях мы получили официальный ответ, в котором указано: участковый пообщался с жителями нашего дома, но они ничего не видели и не слышали. Соответственно, общественный порядок нарушен не был и никто ничего расследовать не будет. Отмечу, что дата на письме — 6 октября, с подписавшим его участковым мы лично общались 12-го, и он нас заверил, что наше заявление к нему даже еще не попало. После того мы не могли его ни застать на месте, ни дозвониться, он только однажды взял трубку, сказал, что занят, а после этого внес меня в "черный список", – подчеркнул Валентин.

Пострадавшие объединились из-за бездействия полиции

Бездействие полиции заставило людей объединиться и действовать своими силами. В частности, активным киевлянам удалось установить, что собака принадлежит семье Ларисы и Вадима Башун. Общение с пострадавшими взяла на себя жена, а мужчина, имеющий за плечами богатую политическую историю (был депутатом в Киевском облсовете от "Партии регионов", впоследствии перешел в "Наш край", а с 2020 года является главой штаба "Батькивщины" в Гостомельской ОТГ) и является фигурантом скандала с дерибаном Беличанского леса, ранее активно делился фото своих алабаев в соцсетях. Но закрыл страницы.

– Эти люди живут в огромном доме за Кристеровой горкой, каждый раз рассказывают, что собаки сбежали впервые. Жалуются, что это случается, потому что у них есть автоматические ворота, алабаи просто выбегают, когда они выезжают на машине со двора, — добавляет подробностей киевлянка Елена, которая в начале октября стала свидетелем еще одной атаки печально известных среднеазиатских овчарок на других собак. — Но почему их никто не пытается сразу вернуть, найти, и собаки могут сутки или больше бегать по улицам, возле учебных заведений, в парках. Загрызают кошек, атакуют собак с людьми, что не позволяет чувствовать себя в безопасности жителям по крайней мере двух районов.

Вадим Башун на своей странице, которую сейчас закрыл, постоянно рекламировал щенков от пары алабаев.

Елена добавляет, что алабаи у семьи Башун живут как минимум последние шесть лет и регулярно дают приплод. Об этом также свидетельствуют сообщения в социальных сетях, скрины которых хранят активисты. Но неизвестно, имеют ли они допуск к племенному разведению, которое регламентировано Кинологическим союзом Украины. Также киевлянка отмечает, что людей возмущает неспособность стражей порядка повлиять на ситуацию и обеспечить порядок. И, конечно, вызывает подозрения, что этот вопрос решается за счет связей.

Кстати, буквально три дня назад на линию "112" в Киеве поступило очередное сообщение об алабаях — на этот раз они были замечены на улице Перемышльской. Поскольку на этот раз собаки были с ошейниками, патрульные сообщили владелице о том, что нашли ее животных, женщина их забрала, а участковые составили на нее протокол по ч. 1 ст. 154 КупАП. Наказанием может стать штраф, но ситуацию он не изменит, уверены люди. Именно поэтому киевляне, уже пострадавшие от опасных собак, ставшие свидетелями нападений или их самовыгулов, 21 ноября придут к дому владельцев собак на протестную акцию.

По словам пострадавших от собак киевлян, их обращение в полицию фактически игнорируют.

– Нам было сложно сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки, именно поэтому мы и прибегли к огласке, – отмечает Елена. — Дело еще в том, что люди очень негативно настроены. Кроме того, проблема привлекла внимание догхантеров, в частности некоего Алексея Святогора. Но нам очень бы не хотелось, чтобы эти алабаи пострадали, потому что они не виноваты. Это хозяева не могут или не хотят обеспечить их надлежащее содержание и обезопасить жителей района от угрозы нападения.

- Мы будем пытаться решить вопрос в правовом поле, — говорит Валентин. — Объединились вместе с другими пострадавшими, консультируемся с юристом, потому что хотим подать совместное заявление в прокуратуру, ДБР на бездействие полиции. Мы хотим, чтобы соответствующие органы помогли нам и стимулировали правоохранителей заняться этим вопросом и решить его, наконец.

В ГУ Нацполиции пообещали прокомментировать ситуацию с выгулом собак опасной породы после получения официального запроса. Наше издание его направило в адрес ведомства и познакомит читателей с ответами.

Если община решит — владелец алабаев вышел из тени

И за несколько часов до акции протеста, на которую приглашены журналисты, впервые отреагировал на события, участниками которых являются собственные собаки, сам Вадим Башун. В комментарии, который он оставил под анонсом встречи пострадавших, мужчина отмечал, что владелица алабаев Лариса Башун является бывшей учительницей, а сейчас пенсионеркой. По этому, правда, непонятно, почему тогда он сам хвастался этими же собаками и их потомством на своих страницах, а теперь пытается дистанцироваться от них. Также он подчеркнул, что владелица живет на Кристеровой горке уже 20 лет и никогда не возникало проблем с животными, но все изменилось с начала полномасштабного вторжения.

- Когда начались перебои с электроснабжением, собаки трижды убегали, из-за непонятного самооткрытия ворот, работающих от той же электроэнергии, — отметил Вадим Башун. — Мы вызывали мастеров, которые устанавливали эти злосчастные ворота, и после каждого раза нас уверяли, что этого больше не повторится! Но ситуация периодически повторяется, и было принято решение, одни из ворот закрывать еще и на цепь. После последнего инцидента в дом приезжал наряд полиции, осмотревший территорию дома, ворота, забор, средства защиты от побега, вольеры… после чего пришли к выводу, что все сделано на совесть.

Владелец уверяет, что одна из причин побега собак, проблемы с электроснабжением из-за войны.

Приезжали также и люди из ветеринарной клиники и кинологи, сделали собаками чипирование, поставили все прививки. Посмотрели, в каких условиях живут собаки, как и сколько раз их кормим – замечаний не было. От нашего имени был задан вопрос, возможно ли содержание наших собак в приюте для животных, чтобы избежать повторных неприятных ситуаций, на что нам ответили, что это сделать невозможно… данных собак надо кормить, но к сожалению в бюджете таких средств нет. Соответственно, животные продолжают жить у себя дома! Если сегодня громада решит, что надо пристрелить, повесить, разорвать этих собак, то мы пойдем на встречу людям, но есть одно "но" — мы этого делать самостоятельно точно не будем, потому что они для нас, как члены семьи, просим отнестись с пониманием. Наша семья просит прощения у всех людей, которым собаки нанесли моральный вред и извиняемся перед владельцами пострадавших собак — резюмировал свои обращения владелец алабаев.

Владелец алабаев решил переложить решение проблемы на плечи общества, каким бы оно ни было.

Сейчас это первая попытка диалога, вызванная, скорее всего, вниманием медиа к проблеме. Пока это выглядит как попытка переложить ответственность за ситуацию на других.

Как сообщал "Телеграф", в апреле этого года собаки породы Кане-корсо в Киевской области напали на женщину с ребенком, которые получили тяжелые травмы и были госпитализированы. А в сентябре на жительницу Днепра напал пес, после чего ей также понадобилась помощь врачей.