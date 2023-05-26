Скандал на Львовщине: алабаи бизнесмена жестоко растерзали чужих собак, а он обвиняет в этом жену (видео)

Полиции пришлось угомонить их резиновыми пулями

В Украине произошел громкий скандал с большими собаками алабаями, которые сбежали от хозяев и терроризировали город. Псы загрызли двух меньших собак в Дрогобыче во Львовской области. Подобное событие произошло несколько лет назад в Одессе, когда тоже два алабая не подпускали людей к многоэтажке.

Инцидент во Львовской области произошел 24 мая. Двое огромных псов без намордников бегали по улицам города. Один из трагических моментов сняли очевидцы. Алабаи напали на шпица, с которым гуляла бабушка. Один из них схватил меньшее животное зубами и унес. Как позже сообщили в полиции, животное выжило. Отчаяние пенсионерки поразило сеть.

Однако в тот же день утром эти животные разодрали на куски собаку другой местной жительницы. Так, в Telegram-канале Дрогобыч LIVE сообщили, что еще один случай произошел в тот же день в 10 утра.

"Сегодня примерно в 10 часов. Я вышла из своего дома и примерно через 50 метров в соседней улице на мою собаку набросились собаки. Моя собака умерла от потери большого количества крови, они разодрали ее как какую-нибудь игрушку. На обеих собак были ошейники, но без намордников и хозяина рядом не было", — говорится в сообщении, написанном женщиной владельцам Telegram-канала.

Уже позже вечером полиция обнаружила животных, а также их 34-летнюю владелицу. Женщина заявила, что гуляла с ними и они вырвались. В целях безопасности животных отогнали резиновыми пулями под напуганные крики их хозяйки, поскольку собаки якобы стали бросаться на людей. Видео попали на камеры очевидцев.

По словам правоохранителей, владельцев оштрафуют. А животных могут конфисковать. В суд направят протокол по факту нарушения правил содержания собак. Отмечается, что агрессивные собаки принадлежат дрогобычскому бизнесмену с неоднозначной репутацией Николаю Лагодичу. А женщина, гулявшая с животными, его сожительница. Сам Лагодич уже записал извинения и готов компенсировать ущерб владельцам убитых его алабаями животных. Ролик оказался довольно странным содержанием. Мужчина считает, что его подставили.

"Деньгами это конечно не компенсируешь, но хочу извиниться, видит Бог не моя вина в этом, не моя…. Способ засунуть, загнать, посадить тупо меня в тюрьму привело к тому. Собственными руками вторая жена, желавшая на этом нажиться со стукачами мусарскими, с Петриком, сделали все, чтобы мои собаки кого-то загрызли и меня посадили", – сказал Николай Лагодич. Он попросил помощи, чтобы люди нашли контакты потерпевших, он им все компенсировал.

Напомним, что в апреле в Киевской области бойцовские собаки напали на мать и ее маленькую дочь в Киевской области. Животные нанесли своим жертвам ранение средней тяжести и пришлось госпитализировать.

А в США псы до смерти загрызли мужчину. Три огромных пса напали на летнюю пару.