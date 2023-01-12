Героя сборной Замбии загрызли собственные собаки

Филемон Мулала помог команде выиграть первый в истории трофей

Жуткая трагедия произошла в ЮАР. Там погиб бывший футболист сборной Замбии Филемон Мулала. 60-летнего мужчину дома загрызли собственные собаки. Ранее в Бразилии умер знаменитый Динамит.

Как сообщает Daily Mail, окровавленное тело Мулалы обнаружила в саду его жена. Во время нападения она находилась на другой стороне дома и не обратила внимание на лай собак, ведь те часто лаяли на пешеходов.

Супруги держали дома собак бойцовских пород — питбультерьера и стаффордширского терьера. Что вызвало агрессию псов к хозяину установить пока не удалосью

Филемон Мулала сыграл всего шесть матчей за сборную Замбии, но вошел в ее историю. В полуфинале Кубка Восточной и Центральной Африки 1984 года он забил два мяча в ворота Кении, а в финале помог обыграть команду Малави. Тогда сборная Замбии завоевала свой первый трофей с момента обретения страной независимости в 1964 году.

После завершения карьеры Мулала жил в ЮАР, где занимался бизнесом.

Ранее мы писали, что Пеле похоронили на уникальном кладбище в бразильском Сан-Паулу. Трехкратный чемпион мира скончался вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.