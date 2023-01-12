Героя збірної Замбії загризли власні собаки

Філемон Мулала допоміг команді виграти перший в історії трофей

Жахлива трагедія сталася в ПАР. Там загинув колишній футболіст збірної Замбії Філемон Мулала. 60-річного чоловіка вдома загризли власні собаки. Раніше в Бразилії помер знаменитий Динаміт.

Як повідомляє Daily Mail, закривавлене тіло Мулали виявила в саду його дружина. Під час нападу вона перебувала на іншому боці будинку і не звернула увагу на гавкіт собак, адже ті часто гавкали на пішоходів.

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Філемон Мулала зіграв лише шість матчів за збірну Замбії, але увійшов до її історії. У півфіналі Кубка Східної та Центральної Африки 1984 року він забив два м’ячі у ворота Кенії, а у фіналі допоміг обіграти команду Малаві. Тоді збірна Замбії виграла свій перший трофей з моменту здобуття країною незалежності в 1964 році.

Після завершення кар’єри Мулала жив у ПАР, де займався бізнесом.

Раніше ми писали, що Пеле поховали на унікальному цвинтарі у бразильському Сан-Паулу. Триразовий чемпіон світу помер внаслідок множинної відмови органів у результаті негативної динаміки раку прямої кишки.