Скандал на Львівщині: алабаї бізнесмена жорстоко пошматували чужих собак, а він звинувачує у цьому дружину (відео)

Поліції довелося вгомонити їх гумовими кулями

В Україні стався гучний скандал з великими собаками алабаями, які втекли від господарів і тероризували місто. Пси загризли двох менших собак у Дрогобичі на Львівщині. Подібна подія сталася кілька років тому в Одесі, коли теж два алабаї не підпускали людей до багатоповерхівки.

Подія у Львівській області сталася 24 травня. Двоє величезних псів без намордників бігали вулицями міста. Один із трагічних моментів зняли очевидці. Алабаї напали на шпіца, з яким гуляла бабуся. Один із них схопив меншу тварину зубами та поніс геть. Як пізніше повідомили у поліції, тварина вижила. Відчай пенсіонерки вразив мережу.

Однак того ж дня зранку ці тварини роздерли на шматки пса іншої місцевої мешканки. Так, у Telegram-каналі "Дрогобич LIVE", ще один випадок стався у той же день о 10 ранку.

"Сьогодні приблизно в 10 годині. Я вийшла зі свого дому і приблизно через 50 метрів в сусідній вулиці на мою собаку накинулись собаки. Моя собака померла від втрати великої кількості крові, вони роздерли його як якусь іграшку. На обох собак були ошийники, але без намордників і господаря поруч не було", — йдеться у повідомленні, яке написала жінка власникам Telegram-каналу.

Уже пізніше ввечері поліція знайшла тварин, а також їхню 34-річну власницю. Жінка заявила, що гуляла з ними і вони вирвалися. Задля безпеки тварин відігнали гумовими кулями під налякані крики їхньої господарки, оскільки собаки нібито почали кидатися на людей. Відео потрапили на камери очевидців.

За словами правоохоронців, власників оштрафують. А тварин можуть конфіскувати. До суду скерують протокол за фактом порушення правил утримання собак. Зазначається, що агресивні собаки належать дрогобицькому бізнесмену з неоднозначною репутацією Миколі Лагодичу. А жінка, що гуляла з тваринами, його співмешканка. Сам Лагодич уже записав вибачення і готовий компенсувати збитки власникам вбитих його алабаями тварин. Ролик виявився досить дивного змісту. Чоловік вважає, що його підставили.

"Грошима це звичайно не компенсуєш, але хочу вибачитися, бачить Бог не моя вина в цьому, не моя….Спосіб засунути, загнати, посадити тупо мене в тюрму привело до того. Власними руками друга дружина, яка мала бажання на цьому нажитися з стукачами мусарськими, з Петриком, зробили все, щоб мої собаки когось загризли і мене посадили", – сказав Микола Лагодич. Він попросив допомоги, щоб люди знайшли контакти потерпілих він їм усе компенсував.

Нагадаємо, що у квітні на Київщині бійцівські собаки напали на матір та її маленьку доньку на Київщині. Тварини завдали своїм жертвам поранення середньої тяжкості та їх довелося госпіталізувати.

А у США пси до смерті загризли чоловіка. Три величезних пси напали на літню пару.