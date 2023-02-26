Страшна смерть від іклів: у США собаки до смерті загризли чоловіка

Місцевим рятувальникам самим довелося відбиватися від тварин

На відміну від знаменитого пса Патрона багато тварин "заточені" своїми господарями не на допомогу іншим людям, а на напад і вбивство.

До чого це може спричинити, розповідає американський телеканал Fox News.

Згідно з його інформацією, нещодавно рятувальникам у Сан-Антоніо (Каліфорнія) надійшов сигнал про те, що три величезні стаффордширські тер’єри напали на літню подружню пару.

Приїхавши на місце події, рятувальники побачили, як чоловіка тягне за ногу величезний пес, а дружина нещасного лежить у калюжі крові.

Більше того: щоб дістатися до постраждалих та звільнити їх від гострих іклів тварин, рятувальникам самим довелося відбиватися від собак. При цьому один із псів накинувся на рятівника та вкусив його за ногу.

Внаслідок нападу собак літній чоловік помер, а ще троє людей, включаючи рятувальника, отримали глибокі поранення і змушені будуть пройти спеціальний курс щеплень.

Шеннон Уейд Сімс, директор служби догляду за тваринами, сказав, що прийнято рішення всіх трьох собак приспати, а проти їхніх власників висунути звинувачення в недбалому ставленні до дотримання правил безпеки в громадських місцях.

Раніше повідомлялося про інший випадок вбивства людини домашнім улюбленцем: в Ірландії півень накинувся на господаря та вдарив його в ногу шпорою. В результаті чоловік втратив багато крові на помер.