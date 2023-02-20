Втратив літри крові: в Ірландії фермер помер після нападу півня

У птиці стався незрозумілий спалах агресивності

Поводження з домашніми улюбленцями вимагає від їхніх господарів граничної обережності – навіть якщо йдеться не про "бойових кенгуру", а й про "звичайних" домашніх птахів.

Правоту цього твердження доводить випадок, який стався в Ірландії, де 67-річний фермер Джаспер Краус переніс серцевий напад після того, як на нього напав півень.

Про трагедію розповіла дочка чоловіка Вірджинія Гінан, пише 24ТВ із посиланням на видання Independent.

За словами дочки вбитого, її батько Джаспер був досвідченим власником тварин та любив їх. Одного дня він вирішив прибрати на могилі нещодавно померлої собаки, яка прожила у нього довгий час. Але дії фермера з незрозумілої причини призвели до сплеску агресії в іншої домашньої тварини, півня.

Він напав на Джаспера ззаду і встромив свою шпору — шип на задній частині лапи — в ліву ногу Джаспера. Внаслідок цього утворилася рана глибиною 1,5 см. Фермер втратив дуже багато крові, що викликало смертельний серцевий напад. Причиною смерті стала летальна серцева аритмія на тлі тяжкої коронарної атероми та кардіомегалії.

"Зазвичай люди навіть не можуть припустити, що півні можуть бути небезпечними, але насправді це так. Птах провів зловмисну атаку, абсолютно жорстоку. Коли я приїхала, на підлозі були літри крові. Раніше птах вважався дуже милим і слухняним, з яким можуть гратися діти Але, як показує даний випадок, небезпеки варто чекати навіть від таких "милих" домашніх улюбленців", — сказала дочка вбитого фермера.

Звичайно, важко не погодитися з жінкою, яка пережила подібну трагедію, але при цьому не варто забувати і про інші випадки, коли улюбленці приходять на допомогу людям – той самий пес Патрон чи коти-рятувальники.