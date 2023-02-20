Потерял литры крови: в Ирландии фермер умер после нападения петуха

У птицы произошла необъяснимая вспышка агрессивности

Обращение с домашними любимцами требует от их хозяев предельной осторожности – даже если речь идет не только о "боевых кенгуру", но и "обычных" домашних птицах.

Правоту этого утверждения доказывает случай, который произошел в Ирландии, где 67-летний фермер Джаспер Краус перенес сердечный приступ после того, как на него напал петух.

О трагедии рассказала дочь мужчины Вирджиния Гинан, пишет 24ТВ со ссылкой на издание Independent.

По словам дочери убитого, ее отец Джаспер был опытным владельцем животных и любил их. В один из дней он решил убраться на могиле недавно умершей собаки, которая прожила с фермером долгое время. Но его действия по непонятной причине привели к всплеску агрессии у другого домашнего животного, петуха.

Он напал на Джаспера сзади и вонзил свою шпору — шип на задней части лапы – в левую ногу Джаспера. В результате этого образовалась рана глубиной 1,5 см. Фермер потерял очень много крови, что вызвало смертельный сердечный приступ. Причиной смерти стала летальная сердечная аритмия на фоне тяжелой коронарной атеромы и кардиомегалии.

"Обычно люди даже не могут предположить, что петухи могут быть опасными, но на самом деле это так. Птица провела злонамеренную атаку, абсолютно жестокую. Когда я приехала, на полу были литры крови. Ранее птица считалась очень милой и послушной, с которой могут играть дети. Но, как показывает данный случай, опасности стоит ждать даже от таких "милых" домашних любимцев", — сказала дочь убитого фермера.

Конечно, трудно не согласиться с женщиной, которая пережила подобную трагедию, но при этом не стоит забывать и о других случаях, когда любимцы приходят на помощь людям – тот же пес Патрон или коты-спасатели.