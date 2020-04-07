Курица - тоже домашнее животное: на Днепропетровщине мужчина выгуливал необычного "питомца" (Видео)

В поселке Слобожанское Днепропетровской области возле одного из супермаркетов мужчина выгуливал домашнюю курицу на поводке.
Вероятно, таким образом хозяин домашней курицы решил обойти карантинные запреты.
Видео следующего содержания появилось в Youtube.
Карантин:
С 6 апреля в Украине официально вступили в силу ряд новых ограничений относительно того, как находиться на улице. Правила будут действовать до 24 апреля.
В частности, на улицу нельзя выходить без документов, а в общественных местах введен "масочный режим". Среди запретов - посещение парков, скверов, зон отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком.
Напомним:
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