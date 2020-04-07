Скачать
Вторник, 07.04.2020
Кулеба о трагедии PS752: Мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности
Кулеба о трагедии PS752: Мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности
Ужесточение карантина: полиция поймала почти две сотни нарушителей
Ужесточение карантина: полиция поймала почти две сотни нарушителей
Игроки Шахтера проведут уроки физкультуры (Видео)
Игроки Шахтера проведут уроки физкультуры (Видео)
Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь

Курица - тоже домашнее животное: на Днепропетровщине мужчина выгуливал необычного "питомца" (Видео)

Курица - тоже домашнее животное: на Днепропетровщине мужчина выгуливал необычного "питомца" (Видео)
02:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:В Днепропетровской области мужчина выгуливал домашнюю курицу на поводке.

В поселке Слобожанское Днепропетровской области возле одного из супермаркетов мужчина выгуливал домашнюю курицу на поводке.

Вероятно, таким образом хозяин домашней курицы решил обойти карантинные запреты.

Видео следующего содержания появилось в Youtube. 

Карантин: 

С 6 апреля в Украине официально вступили в силу ряд новых ограничений относительно того, как находиться на улице. Правила будут действовать до 24 апреля.

В частности, на улицу нельзя выходить без документов, а в общественных местах введен "масочный режим". Среди запретов - посещение парков, скверов, зон отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Днепропетровская область, Карантин, Курица, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
02 Зеленский: Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего
03 Зеленский пообщался с Помпео: детали разговора
04 Санкции против РФ: Украина заручилась поддержкой Финляндии
05 Переведен в отделение интенсивной терапии: состояние премьер-министра Британии ухудшилось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уже на этой неделе: Разумков анонсировал внеочередное заседание Рады
Уже на этой неделе: Разумков анонсировал внеочередное заседание Рады
Ляшко: Минздрав может закрыть продуктовые рынки
Ляшко: Минздрав может закрыть продуктовые рынки
Отопительный сезон в Киеве подходит к концу
Отопительный сезон в Киеве подходит к концу
Необычные симптомы коронавируса COVID-19
Необычные симптомы коронавируса COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь