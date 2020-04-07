Курица - тоже домашнее животное: на Днепропетровщине мужчина выгуливал необычного "питомца" (Видео)

Новости Украины:В Днепропетровской области мужчина выгуливал домашнюю курицу на поводке.

В поселке Слобожанское Днепропетровской области возле одного из супермаркетов мужчина выгуливал домашнюю курицу на поводке.

Вероятно, таким образом хозяин домашней курицы решил обойти карантинные запреты.

Видео следующего содержания появилось в Youtube.

Карантин:

С 6 апреля в Украине официально вступили в силу ряд новых ограничений относительно того, как находиться на улице. Правила будут действовать до 24 апреля.

В частности, на улицу нельзя выходить без документов, а в общественных местах введен "масочный режим". Среди запретов - посещение парков, скверов, зон отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком.

Напомним: