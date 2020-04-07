Ужесточение карантина: полиция поймала почти две сотни нарушителей

Новости Украины:В первый день усиленного карантина полиция поймала 192 нарушителей.

За текущие сутки, 6 апреля, полиция составила 192 админпротокола за нарушение карантинных мер.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в городе Киеве. Так, работники правоохранительных органов обнаружили 14 правонарушителей, которые посещали парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть первые админпротоколы за появление в общественных местах без масок", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с 6 апреля вступили в действие усиленные карантинные мероприятия: к несению службы привлечены около 22 тысяч работников правоохранительных органов - полиции и Нацгвардии.

В частности, семь тысяч сотрудников задействованы непосредственно для патрулирования в парках, скверах и т.п.

Кроме того, с введением временных ограничений в полицию ежедневно поступают сообщения от граждан о нарушениях, связанных с правилами карантина.

С начала карантинных мероприятий на спецлинию 102 поступило более 26 тысяч сообщений, а за сегодня, 6 апреля, поступило более 1 200 сообщений.

О чем речь:

25 марта по всей Украине введена чрезвычайная ситуация. Карантин продлен до 24 апреля. В рамках карантинных мероприятий запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в частности пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси.

Напомним: