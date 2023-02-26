Жуткая смерть от клыков: в США собаки до смерти загрызли мужчину

Местным спасателям самим пришлось отбиваться от животных

В отличие от знаменитого пса Патрона, многие животные "заточены" своими хозяевами не на помощь другим людям, а на нападение и убийство.

К чему это может приводить, рассказывает американский телеканал Fox News.

Согласно его информации, недавно спасателям в Сан-Антонио (Калифорния) поступил сигнал о том, что три огромных стаффордширских терьера напали на пожилую супружескую пару.

Приехав на место происшествия, спасатели увидели, как мужчину тянет за ногу огромный пес, а его супруга лежит в луже крови.

Более того: чтобы добраться до пострадавших и освободить их от острых клыков животных, спасателям самим пришлось отбиваться от двух собак. При этом один из псов набросился на спасателя и укусил его за ногу.

В результате нападения собак мужчина умер, а еще три человека, включая спасателя, получили глубокие ранения и вынуждены будут пройти специальный курс прививок.

Шеннон Уэйд Симс, директор службы по уходу за животными, сказал, что принято решение всех трех собак усыпить, а против их владельцев выдвинуть обвинения в халатном отношении к соблюдению правил безопасности в общественных местах.

Ранее сообщалось о другом случае убийства человека домашним любимцем: в Ирландии петух набросился на хозяина и ударил его в ногу шпорой. В результате мужчина потерял много крови в умер.