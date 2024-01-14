"Был в списках погибших, но мама верила, что я жив": пограничник "Смурф" об обороне Мариуполя, плене и проблеме с УБД

Не имея статуса участника боевых действий, украинские военные не могут воспользоваться надлежащими льготами, говорит Илья Ильяшенко

Освобождение из российского плена для украинских военных является началом новых испытаний и вызовов. После реабилитации бойцы возвращаются на службу, иногда даже не имея статуса участника боевых действий. Отсутствие возможности пользоваться льготами, напоминающие о себе ежедневно травмы и непонимание в обществе — это то, с чем сталкиваются воины, прошедшие сложные испытания.

Об этом "Телеграф" пообщался с пограничником Ильей Ильяшенко ("Смурфом"), который оборонял Мариуполь и "Азовсталь".

Без календарей и часов

21-летний Илья — мариуполец, в родном городе окончил морской лицей и пошел на службу в 23-й отряд Морской охраны Государственной пограничной службы Украины. В составе этого подразделения сдерживал нашествие россиян с моря в первые дни полномасштабного вторжения, впоследствии вместе с побратимами прорвался на "Азовсталь". Именно оттуда по приказу военного руководства вышел в плен, в котором находился с 19 мая 2022 года по 16 февраля 2023 года.

— Вы часто вспоминаете о начале полномасштабной войны, боях в родном городе — какой самый страшный момент остался в вашей памяти?

— Постоянно думаю о тех днях. Самое страшное, что пережил тогда, — прорыв на "Азовсталь". Во время него в наш автомобиль попала противотанковая ракета, я уцелел, но получил тяжелую контузию. Затем последовали сутки выживания в окружении врага. Чтобы добраться до завода, был вынужден переплыть реку, но остался жив, и продолжил держать оборону вместе с побратимами. Все, что пережил во время обороны Мариуполя, описываю в книге, работу над которой сейчас заканчиваю. Планирую ее презентовать через месяц — на годовщину моего освобождения.

Во время обороны Мариуполя, по словам Ильи, боевое братство играло немаловажную роль.

— А в плену что было сложнее — выдерживать физические пытки или психологическое давление?

— Были сложные ситуации физически, но все же тяжелее было психологически. В том числе и потому, что не было возможности ориентироваться во времени, потому что у нас не было ни календарей, ни часов. Но однажды на допросе, подписывая бумажки, увидел место, в котором я находился, и дату. С тех пор пытался считать дни, но иногда в конце месяца путался, потому что не знал: 30 или 31 день в нем.

— А заставляли вас учить и петь русский гимн и песни, что, по словам других бывших пленников, очень распространенная практика?

– О, да. И гимн, и русские песни типа "Смуглянки", "Катюши", "Дня Победы". А когда еще сидел в СИЗО в Таганроге (это одно из самых страшных мест для наших пленных), нужно было выучить стихотворение, написанное украинкой, которая впоследствии "переобулась" и стала за Россию (речь идет об Ирине Самариной, позиционирующей себя как поэтесса — Авт. ). Он начинался словами: "Простите нас, родные россияне. Пока еще вращается земля, Мы братьями вам быть не перестанем…" Текст был распечатан на листе формата А4 и прикреплен к стене.

Сначала проверяли каждую камеру, как кто усвоил, потом могли выбрать любую, открыть окошко и приказать петь на весь этаж. Конечно, при этом следили, чтобы никто не молчал.

На момент, когда родные увидели Илью на видео из Оленевки, он считался погибшим.

— Можно было отвлекаться от тюремных будней, например, заниматься хоть минимально спортом?

— Нет, в местах, где я был (это недолго печальная колония в Еленовке, а впоследствии упомянутое СИЗО в Таганроге и колония в Каменско-Шахтинском Ростовской области), это было запрещено. Мало того, если наблюдатели видели, что кто-то приседает, то потом заставляли приседать пленных на всем этаже, раз так по 700. А как это сделать, когда у тебя ложка макарон на завтрак?! Могли наказать за то, что кто-то решил просто посмотреть в окно, потому что этого тоже нельзя было делать. В общем еды было мало, соответственно и сил никаких.

Несмотря на информацию о гибели Ильи, его мама верила, что он жив и оказалась права.

— В плену по каким-то признакам можно было понять, что вас скоро обменяют? Или вы находились в неизвестности до последнего?

— Когда нас перевозили из одной тюрьмы в другую, всегда говорили, что везут домой и добавляли: "Вы там не воюйте больше". А на самом деле мы оказывались в новой колонии или СИЗО, где нам устраивали жесткую "приемку". Такие же разговоры были и когда должен был состояться обмен, но, конечно, никто уже в это не верил. Осознание пришло только, когда нас на самолете доставили в одну точку, а там пересадили в автобус и вот, сидя на мягком сиденье, промелькнула мысль, что, может, все-таки возвращаемся в Украину.

— У ваших родных была какая-то информация о том, что с вами и где вы находитесь?

— Первый месяц после того, как состоялся выход из "Азовстали" наших военных, я был в списках погибших. Но мама верила, что я жив, и позже получила подтверждение. Я попал на видео из Еленовки, она меня там увидела и пыталась разыскать, даже ездила в колонию в россию, где меня держали, но, конечно, никто с ней там не разговаривал и никаких сведений не предоставил. Однако моя семья ждала моего возвращения, все это время они находились в оккупации в Мариуполе. Выехали родители вместе с младшим братом, когда уже стало известно о моем освобождении, и сейчас они, как и я, живут в Киеве.

Возвращение из плена – не основание для дембеля

— После увольнения, сколько у вас было времени на реабилитацию, его было достаточно для восстановления?

— Все зависит от состояния военного, которое возвращается. Для нескольких моих побратимов, которые были тяжелыми "300-ми", лечение и восстановление продолжается до сих пор. У меня было несколько контузий, одна из которых тяжелая, и вылетело колено от взрыва — диагнозы подтверждены документально. И в расчете на них моя реабилитация длилась полтора месяца. Хватило ли этого?

Нет, это очень мало, ведь до этого было девять месяцев плена и три месяца активных боевых действий. У меня нестабильный сон, во время которого иногда продолжаю воевать, могу проснуться от собственного крика. Кроме того, отмечаю для себя, что могу слишком остро отреагировать на какие-то мелочи, на которые раньше не обратил бы внимания, потому что в общем-то спокойный человек. Но моя психика реагирует агрессией. И это то, с чем можно было поработать, но это уже за свой счет и в свободное от службы время.

— Была ли возможность/желание не продолжать службу после реабилитации?

— Желание было и есть, но среди оснований для освобождения из армии во время военного положения нет пункта "по возвращении из плена". Хотя, например, по Женевской конвенции, возможность не возвращаться на службу в таком случае предусмотрена. Насколько знаю, в обсуждаемом сейчас законопроекте о военной службе есть предложение дать бывшим пленным право увольняться со службы без возможности мобилизовать снова, а если они решат ее продлить, то отпуск увеличат до 90 суток.

— Если эта норма будет согласована, вы сможете пойти на дембель?

— Скорее всего, да, потому что в структуре, где я служу, у меня самый низкий уровень. Но в этом году заканчиваю получение высшего образования, соответственно, буду иметь офицерское звание. Может быть, если будет интересная должность или направление, задумаюсь. Но если даже и демобилизуюсь, буду помогать военным на передовой и находящимся в плену. И сейчас в этом направлении я активно работаю, хотя мог бы после увольнения и сконцентрироваться на своей жизни.

Но моя совесть не дает мне этого сделать, потому что очень многие наши ребята еще находятся в руках россиян. Поэтому я стараюсь участвовать в акциях в столице и напоминать обществу, что все наши бойцы должны быть на свободе! Стою даже в мороз, вспоминая, как это было в плену, а там нас выводили на улицу при отрицательной температуре и держать на морозе по 4-5 часов.

Вместе с Валерией Суботиной ("Навой"), что также прошла плен, Илья на одной из акций в поддержку побратимов.

— Вы недавно у себя на странице в Instagram описали проблемы с получением статуса "участник боевых действий", потому что для его оформления требовалась соответствующая справка. Получить ее вы не могли без боевого журнала и вашего командира, до сих пор в плену. Но впоследствии этот пост исчез, а решен вопрос?

— Оказалось, что подтверждением не является ни справка о пребывании в плену, ни результаты служебного расследования относительно обстоятельств получения ранений. Соответственно, я не мог воспользоваться правом на бесплатное лечение зубов, с которыми у меня проблемы после плена, или поехать на лечение за границу. И это минимум того, что недоступно без статуса.

В комментариях мне писали, что с подобными проблемами сталкиваются и другие военные. Но почему все молчат и не отстаивают свои права?! Непонятно, почему эту тему за всю полномасштабку никто не затронул настолько, как это сделал я? Да, после сообщения, которое я убрал по просьбе руководства, дело сдвинулось с места, и надеюсь, не только у меня. По крайней мере, в Госпогранслужбе, насколько я знаю, удостоверения УБД начали выдавать, потому что огласка получилась большая. Я свое получил на этой неделе. Надеюсь, что ситуация изменится и для других.

На этой неделе Ильи наконец-то получил удостоверение УБД и выразил надежду, что ситуация с их оформлением изменится.

— Жилье вашей семьи в Мариуполе, наверное, не уцелело. Какую компенсацию от государства за его потерю вы получили?

— В нашу девятиэтажку был прилет, от которого посередине образовалась большая дыра, но родительская квартира находится на краю дома, она фактически не разрушена. Но это неважно, потому что Мариуполь находится под контролем россиян. Никаких компенсаций не было, поэтому сейчас родители с братом и я с девушкой арендуем жилье в Киеве за свой счет. Единственное, что я получил заработную плату за весь период пребывания в плену и дополнительно 100 тыс. гривен пособия от Минреинтеграции. Получилась вроде и большая сумма — больше миллиона, но на покупку жилья в столице этого не хватит. Кроме того, из плена я вернулся, как говорят голый-босой.

После плена и непродолжительной реабилитации Илья продолжил службу в прикор

— К чему на свободе было сложнее всего привыкнуть?

— Когда попал в Киев, показалось, что для многих здесь войны уже нет. Вот именно к этой спокойной жизни было непросто адаптироваться после пережитого в Мариуполе и в плену.

— И с отношением гражданских к военным в тылу есть определенные проблемы, в частности, на своей странице в Instagram вы дважды описывали такие малоприятные ситуации.

— Думаю, рано или поздно все военные сталкиваются с недоразумением или откровенными оскорблениями. Я даю огласку таким ситуациям, в которых оказываюсь лично. Одна возникла во время прогулки с моим четырехмесячным амстафом, и да, была моя вина, что он был без поводка, подбежал к другому псу малой породы, и поднял его, схватив за костюм.

Но это все было игрой, без агрессии, я сразу извинился и взял своего питомца на поводок. Но хозяин другой собаки не успокаивался, сначала угрожал, что меня заберут в отделение. Потом дошло до выяснения, откуда я, и когда прозвучал "Мариуполь", мужчина стал допытываться, почему я вообще живу в Киеве. Есть люди, которые не понимают, как это потерять дом и, соответственно, имеют такое непонятное отношение.

На пост о досадном случае со зрительницей на концерте, Монатик отреагировал лично.

Еще был случай на концерте Монатика, когда женщина попросила меня пересесть, потому что ей мешал "стук" моей ноги — нервный тик из-за контузии. Наверное, у этого человека нет родных или знакомых, которые воюют. Иначе как понять такое отношение к военным на втором году полномасштабной войны?

— Чтобы оно изменилось, что еще должно произойти, по-вашему?

— Думаю, только личный опыт, когда еще не дошло, потому что полномасштабная война длится почти два года, а в целом Украина воюет с 2014 года. Как мариуполь, я это прекрасно знаю и осознаю, а кто-то нет. Как это жестоко звучит, наверное, поведение человека изменится только когда он сам потеряет дом или война напрямую коснется кого-то из его родных.