Укр

У журналистки "Телеграфа" во время перелета из багажа исчезли дорогие украшения

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Пассажирка летела из Киева в Батуми Новость обновлена 15 октября 2021, 08:41
Пассажирка летела из Киева в Батуми

Таким "радушным" способом украинку встретила Грузия

Неприятным инцидентом закончился для журналистки издания "Телеграф" Юлии Забелиной перелет из Киева в Батуми в четверг, 14 октября. У неё из багажа исчезло несколько драгоценных украшений.

Подробности случившегося она рассказала на личной Facebook-странице.

Для перелета в Грузию Юлия Забелина воспользовалась услугами весьма молодого украинского лоукостера Bees Airline. Именно этой компании журналистка и адресовала интересующий её вопрос.

"Объясните, как у меня из чемодана пропали чудесным образом серебряные серьги и золотое украшение?" — написала она, отметив в публикации Bees Airline.

Также Забелина отметила, что впервые не запаковывала чемодан — видимо, абсолютно доверяя перевозчику. Теперь же она осталась без дорогих украшений.

Представитель авиакомпании пока воздержался от прямых комментариев о произошедшем.

Интересно, что пользователи соцсети традиционно разделились в своих мнениях об инциденте. Некоторые искренне сочувствуют пропаже, другие — напоминают, что ценные вещи лучше не откладывать в чемодан, а держать при себе, в ручной клади.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину зашел немецкий лоукостер Eurowings. Как будет работать компания и куда откроются рейсы, читайте в нашем материале.

Теги:
#Украина #Грузия #Драгоценности #Кража #Перелет
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