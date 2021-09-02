Укр

В Украину начал летать немецкий лоукостер: что о нем известно и какие рейсы он будет выполнять

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
31
Первый рейс из Дюссельдорфа приземлился в Борисполе 1 сентября Новость обновлена 02 сентября 2021, 11:07
Первый рейс из Дюссельдорфа приземлился в Борисполе 1 сентября

Лоукостер Eurowings уже начал летать в Украину, а стоимость билетов стартует от 1590 гривен

В Украину начал летать новый для нас лоукостер Eurowings, который входит в известный немецкий холдинг Lufthansa.

О первом полете на Airbus A320, который состоялся 1 сентября из Дюссельдорфа в аэропорт "Борисполь", сообщает ЦТС.

Известно, что такие рейсы — в Киев из Дюссельдорфа и обратно — компания будет осуществлять трижды в неделю. 

Так, по понедельникам из Германии воздушное судно будет отправляться в 11:30 и прибывать в Украину в 15:10. По пятницам вылет и прилет в Киев запланирован на 06:50 и 10:30 соответственно. 

В обратном направлении — в Дюссельдорф — самолет будет осуществлять вылеты из бориспольского аэропорта в понедельник и среду в 15:55, а в пятницу — в 11:30. Цена за билет стартует от 49,99 евро (примерно 1590 грн).

Отметим, что Eurowings считается самой популярной компанией Германии среди туристов и лидирует на рынке в аэропортах Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта и Кельна с воздушным флотом около 100 самолетов.

Напомним, непогода в Украине 2 сентября внесла свои коррективы в график движения поездов, которые сильно задерживаются.

Миллион украинцев стали гражданами РФ с 2017 года
Политика
Полмиллиона украинцев стали гражданами РФ, исполняя указ Путина – чем может ответить Украина?
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Миллион украинцев стали гражданами РФ с 2017 года
Полмиллиона украинцев стали гражданами РФ, исполняя указ Путина – чем может ответить Украина?
Дата публикации
Категория
Деоккупация Крыма уже близко
"У них просто не будет другого варианта": Резников озвучил причину и сроки возвращения Крыма в Украину
Дата публикации
Категория
MamaRika не раскрывает имя первенца из-за суеверий
Певица MamaRika: с рождением сына мой день состоит из кормлений и смен подгузников, но уже планирую гастроли
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Скорее поражение, чем победа: что говорят в Украине о встрече Зеленского с Байденом
Дата публикации
Категория
Есения Селезнёва. Телеграф
Звезда перформанса ко Дню Независимости Есения Селезнёва: Мой график расписан на месяц вперед