В Украину начал летать немецкий лоукостер: что о нем известно и какие рейсы он будет выполнять

Лоукостер Eurowings уже начал летать в Украину, а стоимость билетов стартует от 1590 гривен

В Украину начал летать новый для нас лоукостер Eurowings, который входит в известный немецкий холдинг Lufthansa.

О первом полете на Airbus A320, который состоялся 1 сентября из Дюссельдорфа в аэропорт "Борисполь", сообщает ЦТС.

Известно, что такие рейсы — в Киев из Дюссельдорфа и обратно — компания будет осуществлять трижды в неделю.

Так, по понедельникам из Германии воздушное судно будет отправляться в 11:30 и прибывать в Украину в 15:10. По пятницам вылет и прилет в Киев запланирован на 06:50 и 10:30 соответственно.

В обратном направлении — в Дюссельдорф — самолет будет осуществлять вылеты из бориспольского аэропорта в понедельник и среду в 15:55, а в пятницу — в 11:30. Цена за билет стартует от 49,99 евро (примерно 1590 грн).

Отметим, что Eurowings считается самой популярной компанией Германии среди туристов и лидирует на рынке в аэропортах Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта и Кельна с воздушным флотом около 100 самолетов.

Напомним, непогода в Украине 2 сентября внесла свои коррективы в график движения поездов, которые сильно задерживаются.