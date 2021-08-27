Из Кабула продолжается эвакуация граждан Украины и иностранцев, которым опасно оставаться при режиме талибов

Несколько дней назад Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ совершил рейс в Афганистан и доставил в Украину чуть более 80-ти пассажиров, среди которых украинцы составили менее трети. Почему так получилось, "Телеграфу" рассказал командир экипажа Евгений Шкурат. В настоящее время этот военно-транспортный самолет по-прежнему выполняет задания по эвакуации граждан из горячей точки на карте мира.

Как стало известно "Телеграфу" из достоверных источников, 26 августа наш борт вылетел из афганского Кабула и около 13-ти часов приземлился в пакистанском Исламабаде с 266-ю пассажирами на борту. Среди них – 69 украинцев.

Наше Министерство иностранных дел по решению президента Владимира Зеленского дало экипажу новую команду – и сегодня, в пятницу, он, высадив всех пассажиров, снова отправился в афганскую столицу за очередной партией желающих эвакуироваться и пробившихся в аэропорт.

Взрывы, прогремевшие вблизи аэропорта, произошли, когда украинского борта там уже не было.

Возвращаться самолет Минобороны будет сегодня же, традиционным маршрутом через Исламабад, где и заберет наших соотечественников с семьями. Дело в том, что оставаться дальше в афганской столице небезопасно.

Отыскался ответ и на вопрос, почему же в предыдущий раз самолет, который мог вывезти до 4-х сотен человек, забрал так мало пассажиров. Оказывается, не было такой команды, и, возможно, к нашему руководству не обращались с такой просьбой иные государства.

Указ о награждении Евгения Шкурата орденом "За мужество" II степени

Стоит сказать, что ко Дню Независимости командир экипажа, старший инспектор-летчик штаба Командования Воздушных сил ВСУ полковник Шкурат Евгений Александрович президентским указом был награжден орденом "За мужество" II степени.