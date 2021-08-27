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Український Іл-76 вивіз Кабула 266 осіб і повернувся за черговими пасажирами

Автор
І. Левченко
Дата публікації
Перевірено Д. Іщенко
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Автор
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Український Іл-76 вивіз Кабула 266 осіб і повернувся за черговими пасажирами Новина оновлена 27 серпня 2021, 12:26
Військово-транспортний Іл-76 виконує важливе державне завдання

З Кабула триває евакуація громадян України та іноземців, яким небезпечно залишатися при режимі талібів

Кілька днів тому Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ здійснив рейс до Афганістану і доставив в Україну трохи більше 80-ти пасажирів, серед яких українці становили менше третини. Чому так вийшло, "Телеграфу" розповів командир екіпажу Євген Шкурат. В даний час цей військово-транспортний літак як і раніше виконує завдання по евакуації громадян з гарячої точки на карті світу.

Як стало відомо "Телеграфу" з достовірних джерел, 26 серпня наш борт вилетів з афганського Кабула і близько 13-ї години приземлився в пакистанському Ісламабаді з 266-ма пасажирами на борту. Серед них — 69 українців.

Наше Міністерство закордонних справ за рішенням президента Володимира Зеленського дало екіпажу нову команду — і сьогодні, в п’ятницю, він, висадивши всіх пасажирів, знову відправився в афганську столицю за черговою партією бажаючих евакуюватися і тих, що пробилися в аеропорт.

Вибухи, що прогриміли поблизу аеропорту, відбулися, коли українського борту там вже не було.

Повертатися літак Міноборони буде сьогодні ж, традиційним маршрутом через Ісламабад, де і забере наших співвітчизників з сім’ями. Справа в тому, що залишатися далі в афганській столиці небезпечно.

Знайшлася відповідь і на питання, чому ж в попередній раз літак, який міг вивезти до 4-х сотень людей, забрав так мало пасажирів. Виявляється, не було такої команди, і, можливо, до нашого керівництва не зверталися з таким проханням інші держави.

Указ про нагородження Євгенія Шкурата орденом "За мужність" II ступеня
Указ про нагородження Євгенія Шкурата орденом "За мужність" II ступеня

Варто сказати, що до Дня Незалежності командир екіпажу, старший інспектор-льотчик штабу Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Шкурат Євген Олександрович президентським указом був нагороджений орденом "За мужність" II ступеня.

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