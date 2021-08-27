З Кабула триває евакуація громадян України та іноземців, яким небезпечно залишатися при режимі талібів

Кілька днів тому Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ здійснив рейс до Афганістану і доставив в Україну трохи більше 80-ти пасажирів, серед яких українці становили менше третини. Чому так вийшло, "Телеграфу" розповів командир екіпажу Євген Шкурат. В даний час цей військово-транспортний літак як і раніше виконує завдання по евакуації громадян з гарячої точки на карті світу.

Як стало відомо "Телеграфу" з достовірних джерел, 26 серпня наш борт вилетів з афганського Кабула і близько 13-ї години приземлився в пакистанському Ісламабаді з 266-ма пасажирами на борту. Серед них — 69 українців.

Наше Міністерство закордонних справ за рішенням президента Володимира Зеленського дало екіпажу нову команду — і сьогодні, в п’ятницю, він, висадивши всіх пасажирів, знову відправився в афганську столицю за черговою партією бажаючих евакуюватися і тих, що пробилися в аеропорт.

Вибухи, що прогриміли поблизу аеропорту, відбулися, коли українського борту там вже не було.

Повертатися літак Міноборони буде сьогодні ж, традиційним маршрутом через Ісламабад, де і забере наших співвітчизників з сім’ями. Справа в тому, що залишатися далі в афганській столиці небезпечно.

Знайшлася відповідь і на питання, чому ж в попередній раз літак, який міг вивезти до 4-х сотень людей, забрав так мало пасажирів. Виявляється, не було такої команди, і, можливо, до нашого керівництва не зверталися з таким проханням інші держави.

Указ про нагородження Євгенія Шкурата орденом "За мужність" II ступеня

Варто сказати, що до Дня Незалежності командир екіпажу, старший інспектор-льотчик штабу Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Шкурат Євген Олександрович президентським указом був нагороджений орденом "За мужність" II ступеня.