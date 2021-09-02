В Україну почав літати німецький лоукостер: що про нього відомо і які рейси він буде виконувати

Лоукостер Eurowings вже почав літати в Україну, а вартість квитків стартує від 1590 гривень

В Україну почав літати новий для нас лоукостер Eurowings, який входить в відомий німецький холдинг Lufthansa.

Про перший політ на Airbus A320, який відбувся 1 вересня з Дюссельдорфа в аеропорт "Бориспіль", повідомляє ЦТС.

Відомо, що такі рейси — до Києва з Дюссельдорфа і назад — компанія буде здійснювати тричі на тиждень.

Так, по понеділках з Німеччини повітряне судно вирушатиме о 11:30 і прибувати в Україну в 15:10. По п’ятницях виліт і приліт до Києва запланований на 6:50 і 10:30 відповідно.

У зворотному напрямку — в Дюссельдорф — літак буде здійснювати вильоти з бориспільського аеропорту в понеділок і середу о 15:55, а в п’ятницю — о 11:30. Ціна за квиток стартує від 49,99 євро (приблизно 1590 грн).

Відзначимо, що Eurowings вважається найпопулярнішою компанією Німеччини серед туристів і лідирує на ринку в аеропортах Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта і Кельна з повітряним флотом близько 100 літаків.

Нагадаємо, негода в Україні 2 вересня внесла свої корективи в графік руху поїздів, які сильно затримуються.