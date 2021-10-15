У журналістки "Телеграфа" під час перельоту з багажу зникли дорогі прикраси
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Таким "привітним" способом українку зустріла Грузія
Неприємним інцидентом закінчився для журналістки видання "Телеграф" Юлії Забєліної переліт з Києва до Батумі в четвер, 14 жовтня. У неї з багажу зникло кілька дорогоцінних прикрас.
Подробиці інциденту вона розповіла на особистій Facebook-сторінці.
Для перельоту до Грузії Юлія Забєліна скористалася послугами досить молодого українського лоукостера Bees Airline. Саме цій компанії журналістка і адресувала своє нагальне питання.
"Поясніть, як у мене з валізи зникли дивним чином срібні сережки і золота прикраса?" — написала вона, позначивши в публікації Bees Airline.
Також Забєліна зазначила, що вперше не запаковувала чемодан — вочевидь, абсолютно довіряючи перевізнику. Тепер же вона залишилася без дорогих прикрас.
Представник авіакомпанії поки утримався від прямих коментарів про те, що сталося.
Цікаво, що користувачі соцмережі традиційно розділилися в своїх думках про інцидент. Деякі щиро співчувають зникненню, інші — нагадують, що цінні речі краще не складати до валізи, а тримати при собі, в ручній поклажі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні зайшов німецький лоукостер Eurowings. Як буде працювати компанія і куди відкриються рейси, читайте в нашому матеріалі.
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