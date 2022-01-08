В Туркменистане собираются закрыть "врата в Ад": что это за место (видео)
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Кратер уже хотели ликвидировать в 2010 году, но безуспешно.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился закрыть "врата в Ад".
Об этом информирует BBC.
Речь идет о знаменитом кратере Дарваза, который согласно популярной версии образовался в 1971 году, когда советские власти обнаружили на этом месте залежи природного газа. Бурение геологической скважины едва не закончилось печальными последствиями — как оказалось, под землей располагалась подземная каверна, в которую вследствие обвала грунта провалилась вышка и транспорт геологов. Хоть никто не пострадал, но выходящий наружу газ мог негативно сказаться на близлежащих поселениях и ударить по здоровью местных жителей.
Власти приняли решение сжечь газ в надежде, что он выгорит за пару дней. Даже 50 лет спустя огонь так и не потух.
В настоящее время кратер Дарваза или, как его называют местные жители, "врата в Ад" является одной из самых известных туристических достопримечательностей Туркменистана.
Однако горение газа создает проблемы для экологии, кроме того Бердымухамедов заявляет, что из-за этого страна теряет природные ресурсы, прибыль от которых могла бы пойти на улучшение благосостояния граждан.
Президент страны поручил найти способ потушить и закрыть кратер, даже если для этого придется привлечь ученых и специалистов из других стран.
Стоит отметить, что Бердымухамедов уже хотел ликвидировать его в 2010, однако тогда это не принесло результатов.
Вероятно закрытие столь необычного природного объекта ударит по туристической отрасли страны, однако в мире остается еще довольно много вещей, на которые стоит взглянуть путешественникам. Впрочем, у украинцев популярными остаются стандартные туристические маршруты, хотя некоторые из них предпочитают отправиться и в более экзотические страны вроде Доминиканы, Кубы или Мексики.
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