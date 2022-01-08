У Туркменістані збираються закрити "двері до Пекла": що це за місце (відео)

Кратер уже хотіли ліквідувати у 2010 році, але безрезультатно.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов розпорядився закрити "двері до Пекла".

Про це інформує BBC.

Йдеться про знаменитий кратер Дарваза, який відповідно до популярної версії утворився в 1971 році, коли радянська влада виявила на цьому місці поклади природного газу. Буріння геологічної свердловини ледь не закінчилося сумними наслідками — як виявилося, під землею була підземна каверна, в яку внаслідок обвалу ґрунту провалилася бурова вежа та транспорт геологів. Хоч ніхто не постраждав, але газ, що виходив назовні, міг негативно позначитися на прилеглих поселеннях і вдарити по здоров’ю місцевих жителів.

Влада прийняла рішення спалити газ, сподіваючись, що він вигорить за пару днів. Навіть через 50 років вогонь так і не згас.

В цей час кратер Дарваза або, як його називають місцеві жителі, "двері до Пекла" є однією з найвідоміших туристичних пам’яток Туркменістану.

Проте горіння газу створює проблеми для екології, крім того, Бердимухамедов заявляє, що через це країна втрачає природні ресурси, прибуток від яких міг би піти на поліпшення добробуту громадян.

Президент країни доручив знайти спосіб загасити та закрити кратер, навіть якщо для цього доведеться залучити вчених та спеціалістів з інших країн.

Варто зазначити, що Бердимухамедов уже хотів ліквідувати його у 2010, проте тоді це не дало результатів.

Ймовірно, закриття такого незвичайного природного об’єкта вдарить по туристичній галузі країни, однак у світі залишається ще чимало речей, на які варто подивитися мандрівникам. Втім, в українців популярними залишаються стандартні туристичні маршрути, хоча деякі з них вважають за краще вирушити й до більш екзотичних країн на кшталт Домінікани, Куби чи Мексики.