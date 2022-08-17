Понадобится не только в военное время: как правильно паковать чемодан

Упаковать вещи станет проще, если следовать ряду нехитрых правил

После начала вторжения многие украинцы вынуждены находиться вдали от дома, кто-то стал внутренним переселенцем, а кто-то и вовсе покинул страну. И в эти времена как никогда становится важным навык, который давно отточили прожженные путешественники.

Как говорится в материале "Викна", речь идет об умении правильно паковать чемоданы, чтобы в них влезло побольше вещей. Впрочем, этот навык пригодится не только в военное время, но также будет крайне полезным для тех, кто собрался в путешествие.

Во время процесса упаковывания чемодана стоит руководствоваться главным принципом: брать с собой только вещи, которые непременно будут нужными на новом месте.

Если решение о поездке не принято спонтанно, а хотя бы за сутки до отбытия, то собрать все нужное поможет заранее составленный список вещей. С ним процесс сбора вещей станет намного проще и более упорядочено.

Одежду стоит сложить так, чтобы она занимала как можно меньше места и для этого лучше подойдет метод скручивания в трубочку. Для этого одежду надо сложить пополам и скрутить в валик, а для более надежной фиксации, его можно скрепить канцелярской резинкой. Это позволит занять все свободное место в чемодане не оставляя пустого пространства, да и одежда так не помнется.

Тяжелые вещи стоит класть на дно чемодана, а всякую мелочь, вроде косметики или зарядок, можно и вовсе поместить внутрь обуви.

Объемных упаковок же стоит избегать. Если надо взять с собой шампунь или гель для душа, то из большого флакона его можно перелить в меньший, это позволит сэкономить место. К слову в косметических магазинах обычно продают специальные емкости для путешествий, в которых удобно перевозить подобные жидкости.

Всякие провода и кабели лучше всего хранить в органайзере, так они не рассыпятся по всему чемодану и не будут повреждены при транспортировке.

Шнурки и мелкие ремешки можно положить внутрь обуви, а большие ремни можно обернуть вокруг свернутых в валик джинсов или других брюк. Украшения стоит положить в маленькую коробочку, впрочем, для этих целей могут подойти пустая мыльница или чехол для очков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о живописных местах в Украине, где можно хорошенько отдохнуть. В список попали отечественные каньоны, озера и водопады.