Знадобиться не лише у воєнний час: як правильно пакувати валізу

Упакувати речі стане простіше, якщо дотримуватись ряду нехитрих правил

Після початку вторгнення багато українців змушені знаходитися далеко від дому, хтось став внутрішнім переселенцем, а хтось і зовсім залишив країну. І в ці часи як ніколи стає важливою навичка, яку давно відточили пропалені мандрівники.

Як йдеться в матеріалі "Вікна", йдеться про вміння правильно пакувати валізи, щоб у них влізло більше речей. Втім, ця навичка стане в пригоді не тільки у воєнний час, але також буде вкрай корисною для тих, хто зібрався в подорож.

Під час процесу пакування валізи варто керуватися головним принципом: брати із собою лише речі, які неодмінно будуть потрібними на новому місці.

Якщо рішення про поїздку не прийнято спонтанно, а хоча б за добу до відбуття, то зібрати все потрібне допоможе заздалегідь складений список речей. З ним процес збирання речей стане набагато простішим і більш упорядкованим.

Одяг варто скласти так, щоб вона займала якнайменше місця і для цього краще підійде метод скручування в трубочку. Для цього одяг треба скласти навпіл і скрутити у валик, а для більш надійної фіксації його можна скріпити канцелярською гумкою. Це дозволить зайняти все вільне місце у валізі не залишаючи порожнього простору, та й одяг так не пам’ятається.

Важкі речі варто класти на дно валізи, а всяку дрібницю, на кшталт косметики або зарядок, можна взагалі помістити всередину взуття.

Об’ємних упаковок варто уникати. Якщо треба взяти із собою шампунь чи гель для душу, то з великого флакона його можна перелити у менший, це дозволить заощадити місце. До речі, в косметичних магазинах зазвичай продають спеціальні місткості для подорожей, в яких зручно перевозити подібні рідини.

Будь-які проводи та кабелі найкраще зберігати в органайзері, так вони не розсиплються по всій валізі та не будуть пошкоджені під час транспортування.

Шнурки та дрібні ремінці можна покласти всередину взуття, а великі ремені можна обернути навколо згорнутих у валик джинсів або інших штанів. Прикраси варто покласти в маленьку коробочку, втім, для цього можуть підійти порожня мильниця або чохол для окулярів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про мальовничі місця в Україні, де можна гарно відпочити. До списку потрапили вітчизняні каньйони, озера та водоспади.