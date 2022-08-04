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Відпочинок в Україні: куди варто поїхати під час війни

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Куди поїхати влітку відпочити в Україні Новина оновлена 04 серпня 2022, 21:07
Куди поїхати влітку відпочити в Україні

Через війну далеко не вся країна доступна для подорожей

Через повномасштабне вторгнення рф в Україну, яке триває вже 162 дні, багато українців забули, що таке відпочинок. Однак "перезарядити батареї" іноді просто необхідно.

"Телеграф" з посиланням на vikna.tv пропонує вашій увазі список мальовничих місць в Україні, де можна відпочити. До списку потрапили вітчизняні каньйони, озера та водоспади.

Українські каньйони

Одним із найкрасивіших місць в Україні є Богуславський, Коростишівський та Буцький каньйони. Вони знаходяться у Київській, Житомирській та Черкаській областях відповідно. Скелі, річки та дерева навколо створюють чарівну атмосферу.

Букский каньон
Буцький каньйон
Коростышевский каньон
Коростишівський каньйон
Богуславский каньон
Богуславський каньйон

Українські озера

Не менш красивими є вітчизняні озера, що знаходяться на західній Україні та Волині. Найвідомішим озером України є Синевір. У центрі озера, як зіниця, розташований невеликий острів, звідси й народна назва — Морське Око Карпат.

Озеро Синевир
Озеро Синевир

Ще однією перлиною Закарпаття є озеро Несамовите. Примітно, що це озеро дещо нагадує Антарктиду.

Озеро Несамовитое
Озеро Несамовите

На Волині також є красиві та кришталево чисті озера. Наприклад, Світязь, що входить до групи Шацьких озер. Світязь є найглибшим озером України.

Озеро Свитязь
Озеро Світязь

Усі волинські озера знаходяться поряд. Там цілий комплекс із понад 20 водойм. Зона Шацьких озер оточена базами відпочинку та оздоровчими комплексами.

Шацкие озера
Шацькі озера

Українські водоспади

Карпатські водоспади вражають своєю красою. У них рекреаційні властивості та наукове значення.

Ялинский водопад, Закарпатская область
Ялинський водоспад, Закарпатська область
Водопад Воеводин, Закарпатская область
Водоспад Воєводин, Закарпатська область
Манявский водопад, Ивано-Франковская область
Манявський водоспад, Івано-Франківська область

Раніше повідомлялося, де можна недорого відпочити в Європі. До речі, вартість путівок для українців зросте приблизно на 25-30% через ріст долара.

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#Україна #Росія