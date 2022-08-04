Відпочинок в Україні: куди варто поїхати під час війни
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Через війну далеко не вся країна доступна для подорожей
Через повномасштабне вторгнення рф в Україну, яке триває вже 162 дні, багато українців забули, що таке відпочинок. Однак "перезарядити батареї" іноді просто необхідно.
"Телеграф" з посиланням на vikna.tv пропонує вашій увазі список мальовничих місць в Україні, де можна відпочити. До списку потрапили вітчизняні каньйони, озера та водоспади.
Українські каньйони
Одним із найкрасивіших місць в Україні є Богуславський, Коростишівський та Буцький каньйони. Вони знаходяться у Київській, Житомирській та Черкаській областях відповідно. Скелі, річки та дерева навколо створюють чарівну атмосферу.
Українські озера
Не менш красивими є вітчизняні озера, що знаходяться на західній Україні та Волині. Найвідомішим озером України є Синевір. У центрі озера, як зіниця, розташований невеликий острів, звідси й народна назва — Морське Око Карпат.
Ще однією перлиною Закарпаття є озеро Несамовите. Примітно, що це озеро дещо нагадує Антарктиду.
На Волині також є красиві та кришталево чисті озера. Наприклад, Світязь, що входить до групи Шацьких озер. Світязь є найглибшим озером України.
Усі волинські озера знаходяться поряд. Там цілий комплекс із понад 20 водойм. Зона Шацьких озер оточена базами відпочинку та оздоровчими комплексами.
Українські водоспади
Карпатські водоспади вражають своєю красою. У них рекреаційні властивості та наукове значення.
Раніше повідомлялося, де можна недорого відпочити в Європі. До речі, вартість путівок для українців зросте приблизно на 25-30% через ріст долара.