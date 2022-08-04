Укр

Отдых в Украине: куда стоит поехать во время войны

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Куда поехать летом отдохнуть в Украине Новость обновлена 04 августа 2022, 21:07
Куда поехать летом отдохнуть в Украине

Из-за войны далеко не вся страна доступна для путешествий

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украину, которое длится уже 162 дня, многие украинцы позабыли, что такое отдых. Однако "перезарядить батареи" иногда просто необходимо.

"Телеграф" со ссылкой на vikna.tv предлагает вашему вниманию список живописных мест в Украине, где можно хорошенько отдохнуть. В список попали отечественные каньоны, озера и водопады.

Украинские каньоны

Одними из самых красивых мест в Украине являются Богуславский, Коростышевский и Букский каньоны. Они находятся в Киевской, Житомирской и Черкасской областях соответственно. Скалы, реки и деревья вокруг создают волшебную атмосферу.

Букский каньон
Букский каньон
Коростышевский каньон
Коростышевский каньон
Богуславский каньон
Богуславский каньон

Украинские озера

Не менее красивыми являются отечественные озера, которые находятся на западной Украине и Волыни. Самым известным озером Украины является Синевир. В центре озера, как зрачок, расположен небольшой остров, отсюда и народное название — Морское Око Карпат.

Озеро Синевир
Озеро Синевир

Еще одной жемчужиной Закарпатья является озеро Несамовитое. Примечательно, что формой это озеро несколько напоминает Антарктиду.

Озеро Несамовитое
Озеро Несамовитое

На Волыни также есть красивые и кристально чистые озера. К примеру, Свитязь, что входит в группу Шацких озер. Свитязь является самым глубоким озером в Украине.

Озеро Свитязь
Озеро Свитязь

Все волынские озера находятся рядом. Там целый комплекс из более чем 20 водоемов. Зона Шацких озер окружена базами отдыха и оздоровительными комплексами.

Шацкие озера
Шацкие озера

Украинские водопады

Карпатские водопады поражают своей красотой. У них рекреационные свойства и научное значение.

Ялинский водопад, Закарпатская область
Ялинский водопад, Закарпатская область
Водопад Воеводин, Закарпатская область
Водопад Воеводин, Закарпатская область
Манявский водопад, Ивано-Франковская область
Манявский водопад, Ивано-Франковская область

Ранее сообщалось, где можно недорого отдохнуть в Европе. К слову, стоимость путевок для украинцев вырастет примерно на 25-30% из-за взлета доллара.

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#Украина #Россия