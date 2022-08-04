Отдых в Украине: куда стоит поехать во время войны

Из-за войны далеко не вся страна доступна для путешествий

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украину, которое длится уже 162 дня, многие украинцы позабыли, что такое отдых. Однако "перезарядить батареи" иногда просто необходимо.

"Телеграф" со ссылкой на vikna.tv предлагает вашему вниманию список живописных мест в Украине, где можно хорошенько отдохнуть. В список попали отечественные каньоны, озера и водопады.

Украинские каньоны

Одними из самых красивых мест в Украине являются Богуславский, Коростышевский и Букский каньоны. Они находятся в Киевской, Житомирской и Черкасской областях соответственно. Скалы, реки и деревья вокруг создают волшебную атмосферу.

Букский каньон

Коростышевский каньон

Богуславский каньон

Украинские озера

Не менее красивыми являются отечественные озера, которые находятся на западной Украине и Волыни. Самым известным озером Украины является Синевир. В центре озера, как зрачок, расположен небольшой остров, отсюда и народное название — Морское Око Карпат.

Озеро Синевир

Еще одной жемчужиной Закарпатья является озеро Несамовитое. Примечательно, что формой это озеро несколько напоминает Антарктиду.

Озеро Несамовитое

На Волыни также есть красивые и кристально чистые озера. К примеру, Свитязь, что входит в группу Шацких озер. Свитязь является самым глубоким озером в Украине.

Озеро Свитязь

Все волынские озера находятся рядом. Там целый комплекс из более чем 20 водоемов. Зона Шацких озер окружена базами отдыха и оздоровительными комплексами.

Шацкие озера

Украинские водопады

Карпатские водопады поражают своей красотой. У них рекреационные свойства и научное значение.

Ялинский водопад, Закарпатская область

Водопад Воеводин, Закарпатская область

Манявский водопад, Ивано-Франковская область

Ранее сообщалось, где можно недорого отдохнуть в Европе. К слову, стоимость путевок для украинцев вырастет примерно на 25-30% из-за взлета доллара.