Гениальные архитектурные решения: самые красивые и величественные здания в мире (Фото)

Новости путешествия: Предлагаем посмотреть на самые невероятные здания в мире.

Бурдж-Халифа (ОАЭ, Дубай) – самое высокое строение в мире высотой 828 метра.

Тадж-Махал (Индия, Агра) – мавзолей-мечеть, который возвел падишах Империи Великих Монголов Шах-Джахан в честь умершей при родах супруги.

Собор Воскресения Христова (Россия, Санкт-Петербург) – православный мемориальный однопрестольный храм, именно тут был смертельно ранен император Александр II.

Пагода Шведагон (Мьянма, Янгон) – 98-метровая позолоченная ступа, самая почитаемая в Бирме пагода с реликвиями четырех Будд.

Храм Святого Семейства (Испания, Барселона) – церковь по проекту Антонио Гауди, построенная на частные пожертвования.

Золотой Храм Хармандир-Сахиб (Индия, Амритсар) – центральный храм сикхской религии.

Монастырь Гнездо Тигра (Бутан) – висит на скале высотой 3120 метра, на 700 метров над уровнем моря.

Парк развлечений Ferrari World (Абу-Даби, Остров Яс) – тематический парк под крышей площадью 200 тысяч квадратных метров.

Храм Лотоса (Индия, Нью-Дели) – главный храм религии Бахаи.

Белый Храм (Таиланд, ЧиангРай) – буддистский храм.

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