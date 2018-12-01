Скачать
Суббота, 01.12.2018
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20
Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами
Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами
Шахтер нашел очередного талантливого бразильца
Шахтер нашел очередного талантливого бразильца
Назван лучший фрукт для снижения артериального давления
Назван лучший фрукт для снижения артериального давления

Гениальные архитектурные решения: самые красивые и величественные здания в мире (Фото)

Смотрите фото (14)
Гениальные архитектурные решения: самые красивые и величественные здания в мире (Фото)
06:10 Сегодня Телеграф nastroenie.plus Фото: nastroenie.plus

Новости путешествия: Предлагаем посмотреть на самые невероятные здания в мире.

Бурдж-Халифа (ОАЭ, Дубай) – самое высокое строение в мире высотой 828 метра.

Тадж-Махал (Индия, Агра) – мавзолей-мечеть, который возвел падишах Империи Великих Монголов Шах-Джахан в честь умершей при родах супруги.

Собор Воскресения Христова (Россия, Санкт-Петербург) – православный мемориальный однопрестольный храм, именно тут был смертельно ранен император Александр II.

Пагода Шведагон (Мьянма, Янгон) – 98-метровая позолоченная ступа, самая почитаемая в Бирме пагода с реликвиями четырех Будд.

Храм Святого Семейства (Испания, Барселона) – церковь по проекту Антонио Гауди, построенная на частные пожертвования.

 

Золотой Храм Хармандир-Сахиб (Индия, Амритсар) – центральный храм сикхской религии.

 

Монастырь Гнездо Тигра (Бутан) – висит на скале высотой 3120 метра, на 700 метров над уровнем моря.

 

Парк развлечений Ferrari World (Абу-Даби, Остров Яс) – тематический парк под крышей площадью 200 тысяч квадратных метров.

Храм Лотоса (Индия, Нью-Дели) – главный храм религии Бахаи.

Белый Храм (Таиланд, ЧиангРай) – буддистский храм.

Обязательно расскажи всем друзьям, пусть тоже полюбуются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (14)

Все по теме:

Путешествия, Архитектура, Великие сооружения, Самые красивые здания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия перебросила к оккупированному Севастополю самолеты и военную технику
02 Гвоздик - Стивенсон: результаты взвешивания перед чемпионским боем
03 Соратница Меркель предложила блокировать суда РФ, следующие из Азовского моря
04 Британская поисковая компания заявила, что нашла Атлантиду
05 Порошенко рассказал о дате Объединительного собора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Информация по местным бюджетам Украины появилась в сети
Информация по местным бюджетам появилась в сети
Погода на выходные: синоптики обещают снижение мороза и снег
В Украине на выходных потеплеет
Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка
Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка
Британская поисковая компания заявила, что нашла Атлантиду
Британская поисковая компания заявила, что нашла Атлантиду
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь