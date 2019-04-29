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Фан-фан Тюльпан: почему в апреле необходимо посетить Кропивницкий

Фан-фан Тюльпан: почему в апреле необходимо посетить Кропивницкий
13:08 Сегодня Телеграф Фото: lookmytrips.com

Новости путешествия: В середине апреля дендропарк в Кропивницком привлекает массу туристов из-за цветения около двух миллионов тюльпанов, луковицы которых завезены из Голландии.

Если планируете посетить какой-нибудь украинский город на праздничных выходных, не обходите вниманием Кропивницкий. Начиная с 20 апреля местной достопримечательностью здесь по праву считаются тюльпаны.

Как утверждают туристы, побывавшие на открытии сезона в городском дендропарке, зрелище достойно потраченного времени на дорогу. Ведь именно во второй половине этого месяца посетителей ожидают около двух миллионов тюльпанов различной окраски и сортов. Но история этой "изюминки" не столь длительная, поскольку из-за разных обстоятельств и временного забытья его инфраструктуру пришлось восстанавливать практически полностью. Так, история тюльпанов началась со 150 тысяч луковиц, которые были посажены в начале 2000-х годов.

Теперь на 33 из 45 гектаров растут примерно 900 различных деревьев и кустов, а также около двух миллионов тюльпанов. Каждый год в апреле их количество возрастает благодаря инициативе руководства и сотрудников парка. И теперь на "украинскую Голландию" съезжаются посмотреть с разных уголков страны.

Без приукрашивания и с юмором: Таиланд - вид изнутри

Местные жители уверяют, что история возникновения дендропарка связана с большой, но безответной любовью Николая Давыдова, юриста по образованию, но художника в душе. Он, будучи достаточно влюбчивым, не смог привлечь внимание одной девочки. И посредством реализации своей давней детской мечты решает увековечить свою любовь, дав старт строительству парка под названием "Веселые Боковеньки" в далеком 1893 году. но официальные источники утверждают, что по-настоящему дендропарк начали отстраивать в 1958.

Тогда было высажено около 50 разновидностей флоры. Через 14 лет достопримечательность была отнесена к категории памятных мест. В момент первого его открытия на территории зоны отдыха действовали семь аттракционов. Через некоторое время объект начал приходить в упадок, а неработающие механизмы аттракционов собирались срезать на металлолом. Начиная с 2000 года руководство одной из корпораций берет на себя миссию восстановления территории парка. Все сохранившиеся объекты отремонтировали, а коллекцию аттракционов дополнили новыми зарубежного производства.

Важно: вся правда о туристических достопримечательностях

Но больше всего внимания уделяется "зеленой зоне". Здесь каждый год разбиваются все новые и новые композиции из различных видов цветов, но больше всего - тюльпанов. Именно они стали визиткой города и Кировоградского дендропарка. Каждый год дизайн "полотен" из этих цветов меняется, составляются новые картины, которые проявляются уже во время цветения. И каждый раз фантазия дизайнеров поражает воображение туристов.

В ассоциации парков Украины несколько лет подряд необыкновенный оазис признают лучшим парком в стране. Кроме необыкновенного тюльпанового рая здесь можно увидеть "жителей" зоогородка, побивать на различных всеукраинских фестивалях, а каждую пятницу и в выходные здесь проходят развлекательные мероприятия.

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Праздник, История, Развлечения, Отдых, Путешествие, Цветы, Парк, Аттракцион, Выходные, Цветение, Дендропарк, Тюльпаны, Кропивницкий.
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