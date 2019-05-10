Сесть в тюрьму из-за сувениров: что нельзя вывозить с некоторых стран

Новости путешествия: Разные страны, разные правила: как не попасть в тюрьму за вывоз сувениров.

Сувенир, прихваченный на память о путешествии за границу, легко может обернуться непредвиденными и неприятными последствиями. Пепельница из моллюска, кулон с кораллом, браслет из змеиных шкур, найденный на пляже "куриный бог" могут принести вовсе не счастье, а денежный штраф или угрозу сесть в тюрьму.

Все дело в таможенных правилах вывоза, которые имеют свои особенности в зависимости от страны. Далеко не все сувениры, найденные на пляже, или, к примеру, кремы, купленные в курортных магазинах, вам разрешат увезти на родину. Даже на тюбиках с косметикой может быть указан ингредиент животного или растительного происхождения, охраняемый государством, — и это тоже создаст проблемы.

Итак, что нужно знать, прихватывая с собой сувениры из путешествия.

ТУРЦИЯ

Турция не всегда лояльна к туристам. В 2014 году один из российских туристов попал в тюрьму из-за небольшого камня в багаже, купленного в обычной сувенирной лавке. Таможенники в аэропорту Антальи сочли находку исторической ценностью, за вывоз которой в Турции дают до 12 лет. Приговор суда в этом случае — 1,5 года условно и штраф 22 000 рублей.

Запрещены к вывозу:

Антикварные изделия, предметы старины, ковры, если им более 100 лет. Если менее, необходимо получить соответствующий сертификат в музее и приложить чек.

К историческим артефактам относятся все виды окаменелостей, будь то камни с пляжа, булыжники с обочины или осколки мрамора. Они могут оказаться фрагментами древнеримской колонны или осколком эллинистической эпохи.

Ювелирные изделия на сумму свыше 15 000 долларов.

Фрагменты почвы, древесины, любые природные, геологические, антропологические, археологические объекты.

ЕГИПЕТ

Пару лет назад супруги из Британии оказались под арестом в египетском аэропорту Луксора: у них в багаже обнаружились бронзовая монета эпохи античности и Библия, изданная в XVI веке. Туристов отпустили лишь после экспертизы, доказывающей, что это обычные сувениры.

Покупая ретровещи, не забудьте взять у продавца чек и документ о том, что товар не имеет исторической ценности.

Запрещены к вывозу:

Кораллы, чучела крокодилов, морские раковины, слоновые кости и другая морская флора и фауна. Подобного рода вещи можно вывозить, если они куплены в магазине и имеется чек. За провоз кораллов контрабандой грозит штраф около 1000 долларов.

Исторические артефакты. Любой предмет старины может быть вывезен только со специальным пакетом документов.

Золото на сумму свыше 3000 долларов.

ТАИЛАНД

Таможенники аэропортов Таиланда постоянно конфискуют фигурки и изображения Будды у неосведомленных туристов, которые забывают получить разрешение на вывоз, и передают их в Национальный музей Таланга. На сотню дешевых статуэток приходится одна тысячелетней давности.

Запрещены к вывозу:

Изображения Будды и бодхисаттвы, предметы культа (кроме шейных медальонов). Получите разрешение в департаменте изящных искусств Таиланда или Национальном музее Таланга и смело вывозите фигурки Будды в количестве до пяти штук на человека.

Изделия из слоновой кости и панциря черепахи, как и любые украшения из кожи и кости охраняемых животных.

Раковины морских моллюсков, необработанные кораллы и морские коньки.

Платиновые украшения, необработанные драгоценные камни, золотые слитки.

Марки и антиквариат без чека и разрешения департамента изящных искусств.

Осторожнее с тайскими таблетками. Провоз наркотиков в Таиланде карается смертной казнью.

КИТАЙ

В 2013 году на китайской таможне задержали российскую туристку: на пункте контроля у нее сработал сигнал о наличии неоплаченного товара в багаже. Оказалось, что продавец просто забыл удалить метку с проданной куртки. И хотя в магазине подтвердили, что женщина приобрела товар законным путем, китайские полицейские еще долго держали ее в тюрьме, проводя разбирательства. Ворам в Китае грозит до десяти лет заключения.

Чтобы не было недоразумений, всегда сохраняйте чеки.

Запрещены к вывозу:

Художественные предметы и культурные ценности. Если очень надо, то можно получить сертификат у администрации по делам культуры КНР и указать антиквариат в таможенной декларации.

Исчезающие виды животных и растений, включая семена.

Оружие, в том числе сувенирное — мечи, сабли, шпаги и т.п.

Не запрещен, но ограничен вывоз китайских лекарств и сырья для них — только для личного пользования в пределах 300 юаней.

ГЕРМАНИЯ

Немецкие таможенники отличаются особой строгостью. В 2009 году они конфисковали дорогие швейцарские часы и брендовую сумку у Виталия Кличко, потому что он не внес их в декларацию. А в 2014 году отобрали обезьянку у Джастина Бибера, поскольку певец не предоставил необходимых документов на животное при въезде в Мюнхен. Не стоит также пытаться пересечь границу с большой суммой денег, спрятанной в багаже. Известен случай, когда немецкие таможенники изъяли чек на незадекларированные 125 млн евро у украинского туриста.

Запрещены к вывозу:

Предметы, имеющие художественную или историческую ценность.

Более 10 л бензина в запасной канистре при следовании на автомобиле.

ГРЕЦИЯ

Известен случай, когда греческие таможенники задержали в аэропорту Афин двух молодых американцев, везущих на родину в качестве сувениров шесть человеческих черепов. Они уверяли, что законно приобрели их в лавке на острове Миконос по 25 евро за штуку, полагая, что это муляж. Молодым людям было предъявлено обвинение в осквернении останков умерших. Лишь спустя два года после долгих разбирательств и заседаний греческий суд признал американцев невиновными.

Запрещены к вывозу:

Все античные предметы, включая осколки развалин Эллады и камушки из Акрополя, на которые падки туристы, даже не догадывающиеся о запретах. Приобретая копию античной статуи, не забудьте взять чек и справку для таможни о том, что покупка не представляет исторической ценности.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Туристке из Башкирии пришлось провести два месяца под арестом: при обмене долларов на местную валюту одна из купюр оказалась фальшивой. Еще три девушки из Ростова были арестованы в аэропорту Дубая перед отлетом домой из-за стопки оставленных в гостиничном номере сувенирных долларов, которые были подарены одной из подруг на день рождения. Купюры нашла горничная и показала директору отеля. Россиянок арестовали по обвинению в "изготовлении, хранении и перевозке денежных купюр". Им грозило 12 лет тюрьмы, но усилия российских консулов спасли дамочек от вынужденных затяжных каникул в ОАЭ.

Запрещены к вывозу:

Объекты культурного и исторического наследия.

Семена и плоды пальмы.

Дикие животные.

Ковры, золотые и серебряные изделия без чека.

ФИНЛЯНДИЯ

Финские таможенники регулярно ловят туристов с осетровой икрой, сырым мясом и рыбой. Как-то житель Карелии пытался привезти из Финляндии 18 кг свежемороженой рыбы, причем дважды: когда первый раз его привлекли к административной ответственности и вернули в Финляндию с незаконным грузом, он попробовал прорваться в Россию на машине еще раз. Хотя в Россию можно ввозить 50 кг товаров на человека, некоторые умельцы пользуются услугами так называемых килобабушек — людей, сопровождающих торговцев при проезде через таможню.

Запрещены к вывозу:

Живые цветы в горшках.

Осетровая икра.

Произведения искусства и антиквариат старше 50 лет без соответствующего разрешения. Предметы старины можно вывозить лишь с особым свидетельством от продавца.

Напоминаем, что за последние годы в Китае появилось множество новых экстремальных развлечений. Это и прозрачный мост, и навесные канатные дороги, и опасные смотровые площадки… От одних только фотографий дух захватывает! Посмотрите сами.