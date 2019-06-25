Жесты, с которыми нужно быть аккуратнее в конкретных странах

1 Рукопожатие через порог Начать стоит с того, что рукопожатие отнюдь не является всемирно признанной формой приветствия, как в большей части западного мира. Во многие страны здороваются по-другому, например, складывая руки и делая "намасте" в Индии или кланяясь друг другу в Японии. Однако даже в этих странах рукопожатия не считаются оскорбительными или неприличными. Там просто думают, что их способ приветствия лучше, чем рукопожатие, и в этом нет ничего плохого. В России, однако, рукопожатие через порог (например, при входе в дом) считается плохой приметой, поскольку в этих местах когда-то полагали, что на пороге обитает домовой. Хотя, естественно, больше никто так не считает, подобный жест до сих пор считается приносящим неудачу.

2 Тосты Одним из лучших аспектов путешествий по всему миру является изучение культур потребления алкоголя в разных странах. Первое, что сразу бросится в глаза, это то, как в разных местах произносят тосты. В то время как в некоторых странах этого вообще не делают, а просто начинают пить, как только разливают напиток, в других из тостов любят устраивать целое представление. В Венгрии же, если сказать "за здоровье" и чокнуться бокалами, то тебя неверно поймут, ведь это навевает ужасные воспоминания о прошлом страны. Когда Венгрия была под властью Австрийской империи и пыталась восстать, восстание было жестоко подавлено войсками империи. Чтобы отпраздновать победу, австрийцы провозгласили подобный тост, чокнувшись бокалами, прямо перед казнью захваченных венгерских лидеров. Это помнят до сих пор, и более того, тосты были запрещены на целые 150 лет. Даже когда запрет был снят, традиция, принятая во многих частях света, не прижилась.

3 Поглаживание по голове Похлопывание или поглаживание по голове обычно является жестом, которым поощряют ребенка за какое-либо не особо выдающееся достижение. Хотя вряд ли кто-то узрит в подобном что-либо негативное, это не относится ко многим частям Азии, где считается крайне грубым даже просто касаться головы, не говоря уже о том, чтобы погладить ее. Во многих азиатских странах голова считается самой важной частью тела. Любое прикосновение к ней строго запрещено без надлежащего согласия. В основном это можно встретить в странах с большой долей буддийского населения, таких как Китай и Таиланд, хотя на самом деле не рекомендуется прикасаться к голове ни в одной азиатской стране.

4 Козьи рожки Тем, кто когда-либо был на рок- концерте, прекрасно знаком этот жест указательным пальцем и мизинцем. Первоначально он был придуман популярным певцом Ронни Джеймсом Дио, вокалистом Black Sabbath, и обычно считается, что этот жест несет позитивный тон... везде, кроме Италии. "Козьи рожки" в Италии означают нечто совершенно иное, и в лучшем случае могут привести к ссоре, а в худшем - к полномасштабной драке в баре. Это просто зависит от того, на кого указать этим жестом, и насколько пьяный этот человек. В Италии "козьи рожки" подразумевают, что жена мужчины неверна, и это страшное оскорбление для него.

5 Кивок и покачивание головой Люди, которые любят путешествовать по различным странам, знают, что зачастую бывает нелегко освоиться в местах с совершенно другим языком и культурой. Несмотря на языковой барьер, есть одна форма общения, на которую можно рассчитывать по всему миру: это кивок головой в знак согласия и покачивание из стороны в сторону в знак отрицания. Правда, не стоит забывать, что так везде, кроме Балкан, где это означает прямо противоположное. В таких странах, как Албания и Болгария, покачивание используется, чтобы сказать "да", а кивок означает "нет".

6 Знак ОК Знак "ОК", сделанный путем образования буквы "О" указательным и большим пальцами и буквы "К" тремя другими пальцами, - это еще один общепризнанный жест. Хотя нюансы его значения могут варьироваться в различных местах, обычно считается, что жест обозначает, что все в порядке (как и следует из названия). Это также важный инструмент общения для дайверов, которые с помощью данного жеста могут показать даже издалека, что все снаряжение работает как положено. Однако ничто из вышесказанного не распространяется на Бразилию, а также на многие другие латиноамериканские страны. В этих местах знак "OK" означает "приглашение пошалить", если говорить вежливо. Когда Ричард Никсон прилетел в Бразилию в 1950-х годах и сделал этот жест обеими руками, толпа, мягко говоря, не поняла его.

7 Палец вверх Сжатие пальцев в кулак с вытянутым вверх большим пальцем - это обычный жест, указывающий на то, что у человека все в порядке. Это может звучать как сугубо американский жест, но он интуитивно понятен и в других частях света без объяснения причин. Однако в Ираке и других странах Ближнего Востока классический "большой палец вверх" носит более негативный оттенок. По сути, если показать так в сторону местного жителя, то это будет означать, что ты предлагаешь ему засунуть себе большой палец в анус. А в римской истории подобный жест использовался военачальниками, чтобы подать сигнал "убей их". Неизвестно, почему или когда это стало восприниматься как позитивный жест, которым он является сегодня.

8 Покачивание головой Как упоминалось выше, кивок и покачивание головой обозначает одобрение или неодобрение во всем мире, за исключением Балкан. Это одна из немногих вещей, которая распространена среди всех людей, и вполне можно рассчитывать на то, что данные жесты помогут в чужой стране. Однако, если кто-то отправится в Индию, он наверняка столкнется с еще одним жестом, который является чем-то средним между кивком и покачиванием. Поначалу это может сбить с толку, когда видишь, как кто-то то ли наклоняет голову вперед, то ли покачивает ей из стороны в сторону, еще и слегка наклоняя ее вбок. Хотя этот жест очень ситуативен и может даже передать сарказм, он обычно указывает на менее восторженное согласие, чем обычный кивок.

9 Салют тремя пальцами На концертах это совершенно обычный жест, но вне их все становится по-другому. Если сделать подобный знак двумя пальцами при неправильных обстоятельствах (например, когда другой человек пьян и зол), это может означать имитацию выстрела и может привести к драке. Однако салют именно тремя пальцами - это просто безобидная отсылка на "Голодные игры", за исключением случаев, когда находишься в Таиланде. Там этот жест вне закона. Довольно много людей в Таиланде используют приветственный жест тремя пальцами в знак протеста против военного правления. Неудивительно, что подобный салют правительство сделало незаконным. Поэтому не стоит даже на концерте в Таиланде использовать этот жест, если не хочется отправиться в тюрьму.