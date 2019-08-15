Самый богатый город Италии

1 Брешиа (Brescia) — второй по величине город Ломбардии и административный центр самой большой провинции региона Ломбардия, находится в часе езды от Милана. Город лежит у подножья холмов ниже Альпийских гор. Все достопримечательности города находятся в четырехугольнике, вершинами которого являются железнодорожная станция и площадь Piazzale Repubblica на юго-западе, площадь Piazzale Vittorio Veneto на северо-западе, замок Брешии на северо-востоке и угол улицы via Spalto San Marco на юго-востоке. Площадь исторического центра города составляет около 4 квадратных километров.

2 Интересный факт: Брешиа является одним из городов, взятых Суворовым в ходе итальянского похода русско-австрийской армии против французских войск в Северной Италии в апреле-августе 1799 года. А командовал штурмом известный полководец Багратион.

3 Piazza del Duomo (Piazza Paolo VI). Эта площадь является общественным и религиозным центром города. Ее особенность — комплекс стоящих в одну линию совершенно различных по стилю зданий: Duomo Vecchio, Duomo Nuovo, S.Agostino, Broleto.

4 Duomo Nuovo (Новый собор), построенный в 1604 году. Полностью достроен он был только в 1825 году. Высота собора — 80 метров.

5 По размерам купола собор стоит на третьем месте в Италии после собора St. Peter в Риме и церкви S. Maria del Fiore во Флоренции.

6 Интерьер Duomo Vecchio, или Ротонды. Строительство собора было начато в XI веке на месте стоявшей здесь с VI века базилики Maria Maggiore. В конце XV века церковь была расширена на восток. В 1565 году были пристроены два боковых хора. В XVIII веке входом в Ротонду стало бывшее окно, так как Ротонда все оседала и оседала в землю, и настал момент, когда старые входы стали совсем неудобны. Тогда некий горе-архитектор Piantavigna решил устроить вход через башню (тогда здесь еще была башня), но что-то он там накосячил, и в 1708 году башня рухнула.

7 Старый собор часто используют для проведения выставок и других культурно-исторических мероприятий. Во время нашего посещения там проходила выставка современного искусства.

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9 Брешиа — родина легендарной автомобильной гонки Mille Miglia. Эта гонка на выносливость по дорогам общественного пользования проводилась в Италии с 1927 по 1957 год: 13 раз до Второй мировой войны и 11 раз после. Mille Miglia (в переводе с итальянского означает «тысяча миль») была организована двумя молодыми людьми, Аймо Магги и Франко Маззотти, после того, как их родной город Брешиа лишился Гран-при Италии, уступив право проведения гонки Монце. Вместе с компанией состоятельных сторонников они выбрали маршрут от Брешии до Рима и обратно. Длина дистанции оказалась равной 1600 км (1000 миль), что и дало название гонке.

10 Гонка была закрыта в 1957 году после аварии, унесшей жизни гонщика Ferrari, его штурмана и 11 зрителей. В 1977 году Mille Miglia возродилась под названием Mille Miglia Storica, став гонкой раритетных автомобилей. В ней допускаются к участию машины, выпущенные до 1957 года. Хотя это все те же гоночные болиды, устанавливавшие когда-то рекорды скорости, теперь, чтобы преодолеть тот же самый маршрут классической гонки, им требуется несколько дней. Правила были изменены, и определяющим фактором стало соблюдение гонщиками скоростного режима, а не максимальная скорость. Парад классических автомобилей, предваряющий каждую гонку, позволил Mille Miglia заслужить титул самой красивой дорожной гонки в мире.

11 А теперь мы идем еще на одну очень красивую площадь, Piazza della Loggia.

12 Здание Лоджия, предназначенное для размещения городского совета, было начато в 1492 году и закончено только в 1560 году.

13 Площадь Лоджия окружена старинными домами с аркадами, при строительстве некоторых зданий использовались камни древнеримских построек. Строить площадь начали в 1433 году, в то время Брешиа входила в состав Венецианской республики, и площадь была построена именно в венецианском стиле. В XVI веке был построен дворец Лоджия, в котором сейчас находится мэрия города.

14 В закоулках старого города можно найти и такое чудо, притаившееся между домами. Правда, без гида нам бы это не удалось. Совсем крошечная, но очень посещаемая и почитаемая вотивная церковка S.Faustino in Riposo (XII в.) находится практически в Porta Bruciata — арке, выводящей с p.za Loggia на via Musei. Построена она в честь чуда — в этом месте стали кровоточить мощи покровителей Брешии св. Faustino e Giovita (мощи переносили в новую церковь и якобы остановились отдохнуть).

15 Отношение к жизни у итальянцев прекрасное — сесть на дороге, взять сигаретку (для бокала вина было еще рано, не время аперитива) и болтать, болтать, болтать.

16 В центре Брешии находится одна из интереснейших археологических зон Северной Италии. В ходе раскопок, проводившихся в течение всего XIX века, обнаружены остатки сооружений римского периода — форума, Капитолийского храма, театра, базилики, а также вилл с мозаиками и фресками.

17 Стоит отметить, что Брешиа — один из немногих городов Северной Италии, сохранивший свою оригинальную древнеримскую планировку. Здесь же можно осмотреть и античные общественные сооружения, увы, дошедшие до нас лишь частично.