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Понедельник, 02.09.2019
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Банный туризм для отдыха души и тела: куда поехать за горячими ваннами (Фото)

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Банный туризм для отдыха души и тела: куда поехать за горячими ваннами (Фото)
16:35 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:В мире немало в высшей степени комфортабельных ванн, лежа в которых гости могут свободно любоваться окружающей действительностью.

  • 1

    В исландском отеле Rangá термические ванны установлены на открытом воздухе. Вид на вулканы, а по особым случаям - северное сияние, прилагается.

  • 2

    Пенистая ароматная ванна в национальном парке Серенгети (Танзания) - лучший способ отдохнуть на закате насыщенного дня.

  • 3

    В Song Saa Private Island, отеле класса люкс в Камбодже, все сделано из природных материалов.

  • 4

    Пока вы нежитесь в пене ванны туристического лагеря Sanctuary Baines’ (Ботсвана), мимо вполне может пройти слон.

  • 5

    Постояльцы отеля Ayada на Мальдивах ныряют в океан, не выходя из номера.

  • 6

    Гостям индийского курорта Taj Lake Palace предлагают прокатиться на спа-лодке. Имеется и большая яхта, выдержанная в том же стиле.

  • 7

    Обитатели заповедника Намби-Ранд в Намибии совсем не боятся туристов. Даже голых.

  • 8

    Еще одна ванна на Мальдивах. Для обретения гармонии с миром.

  • 9

    Рассказывают, что один из гостей отеля Molori Safari Lodge в ЮАР однажды чуть не утонул от удовольствия.

Вы не пожалеете: ТОП-25 причин посетить Мальту

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