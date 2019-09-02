Банный туризм для отдыха души и тела: куда поехать за горячими ваннами (Фото)

1 В исландском отеле Rangá термические ванны установлены на открытом воздухе. Вид на вулканы, а по особым случаям - северное сияние, прилагается.

2 Пенистая ароматная ванна в национальном парке Серенгети (Танзания) - лучший способ отдохнуть на закате насыщенного дня.

3 В Song Saa Private Island, отеле класса люкс в Камбодже, все сделано из природных материалов.

4 Пока вы нежитесь в пене ванны туристического лагеря Sanctuary Baines’ (Ботсвана), мимо вполне может пройти слон.

5 Постояльцы отеля Ayada на Мальдивах ныряют в океан, не выходя из номера.

6 Гостям индийского курорта Taj Lake Palace предлагают прокатиться на спа-лодке. Имеется и большая яхта, выдержанная в том же стиле.

7 Обитатели заповедника Намби-Ранд в Намибии совсем не боятся туристов. Даже голых.

8 Еще одна ванна на Мальдивах. Для обретения гармонии с миром.