Банный туризм для отдыха души и тела: куда поехать за горячими ваннами (Фото)

В исландском отеле Rangá термические ванны установлены на открытом воздухе. Вид на вулканы, а по особым случаям - северное сияние, прилагается.
Пенистая ароматная ванна в национальном парке Серенгети (Танзания) - лучший способ отдохнуть на закате насыщенного дня.
В Song Saa Private Island, отеле класса люкс в Камбодже, все сделано из природных материалов.
Пока вы нежитесь в пене ванны туристического лагеря Sanctuary Baines’ (Ботсвана), мимо вполне может пройти слон.
Постояльцы отеля Ayada на Мальдивах ныряют в океан, не выходя из номера.
Гостям индийского курорта Taj Lake Palace предлагают прокатиться на спа-лодке. Имеется и большая яхта, выдержанная в том же стиле.
Обитатели заповедника Намби-Ранд в Намибии совсем не боятся туристов. Даже голых.
Еще одна ванна на Мальдивах. Для обретения гармонии с миром.
Рассказывают, что один из гостей отеля Molori Safari Lodge в ЮАР однажды чуть не утонул от удовольствия.