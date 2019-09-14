Что будет, если вы опоздали на самолет: мифы и реальность от тревел-блогера

1 Что нужно знать о времени вылета? Немногие знают, но "время вылета" в вашем билете означает не время взлета как такового, а время закрытия дверей самолета. Если быть еще терминологически точнее, то это соответствует "расчетному времени разблокировки тормозных колодок" (EOBT - estimate off block time), но этот нюанс пассажиру невидим, поэтому я бы ориентировался как раз на закрытие дверей, как наиболее близкий по времени ориентир. Последующее "время руления" и ожидание в очереди на взлет в аэропортах вылета и прилета уже включено в расписание рейса, поэтому, даже если вам кажется, что вы опоздаете на пересадку, не волнуйтесь: вы, скорее всего, прилетите вовремя. И самолет не поезд, он не "нагонит время за ночь", на самом деле все уже продумано и просчитано с учетом загрузки аэропортов. Причем в зимнем и летнем расписании время рейсов корректируется в зависимости от погодных условий и увеличения времени руления, антиобледенительных процедур в аэропортах и т.д.

2 Время посадки в самолет - Время начала посадки: у разных авиакомпаний и в разных аэропортах это время может отличаться. Обычно посадка начинается за 30-60 минут до времени вылета (все-таки будем называть его так). Это время ВСЕГДА указано в посадочном талоне, о нем вам напоминает агент на стойке регистрации - и пассажир должен быть у выхода на посадку именно к этому времени. - Время окончания посадки: время окончания посадки устанавливается перевозчиком (!), и это время не может заканчиваться ранее, чем за 10 минут до времени вылета (это выдержка из правил Госавиаслужбы Украины). В других странах и аэропортах время окончания посадки может варьироваться. Важный нюанс: если ко времени окончания посадки у выхода собралась очередь, то агент не закроет посадку до тех пор, пока все пассажиры не пройдут в автобус или телетрап.

3 "Меня должны были позвать по громкой связи!" Информационные табло, а также объявления по громкой связи в аэропорту - это лишь информационные средства. Они не являются правилом для пассажира. Все крупные аэропорты работают в режиме тишины, ведь взлеты-посадки там происходят практически ежеминутно. Информационные мониторы также иногда меняют свой статус автоматически, если нет каких-то форс-мажоров (изменение выхода на посадку). Единственное ПРАВИЛО для вас: быть у выхода на посадку ко времени, указанному в посадочном талоне. В крупном стыковочном хабе обязательно нужно периодически проверять информационный монитор и уточнять выход на посадку. Особенно важно, чтобы нужное вам время, рейс и направление совпадало. Ведь многие рейсы выполняются совместно с другими перевозчиками и имеют несколько номеров, которые меняются на табло. У меня огромный опыт, но недавно я бежал в противоположный конец аэропорта в Цюрихе, потому что в одно и то же время с точностью до минут был вылет в нужный город у двух разных авиакомпаний, а я не обратил внимания на номер рейса.

4 "Неужели так сложно подождать 10 минут?" Расписание и его соблюдение - это главное правило, гарантирующее порядок в гражданской авиации. Вам кажется, что условные "пять-десять минут" роли не играют, но для авиакомпании именно вылет по расписанию означает попадание в свой слот (определенный согласованный временной интервал именно для этого рейса) в аэропорту вылета и прилета, ведь пропуск слота в загруженных крупных хабах может означать существенные сбои в расписании и финансовые риски из-за дополнительного наземного обслуживания. Вместе с вами летят пассажиры, у которых стыковочный рейс в аэропорту прилета, если из-за вас рейс задержат - есть риск для них пропустить стыковку. У самолета, в котором вы летите, также в расписании есть следующий рейс (возможно, спустя всего 30-40 минут), и он тоже должен быть выполнен по расписанию! Почему задержка вашего рейса должна влиять на последующее расписание?! Многие аэропорты в Европе работают до 22:00-23:00, а значит, ваше опоздание и задержка рейса может вполне привести к его отмене.

5 "Самолет же еще не улетел, почему не пускаете?" Для вас, как пассажира, абсолютно не очевидно, почему злой агент у выхода на посадку вас не пускает, если самолет еще у телетрапа, можно же вас отправить еще одним автобусом в самолет?! Вы можете видеть самолет за окном, но уже закрыты двери, проводятся предполетные процедуры. В аэропортах не предусмотрено дополнительных автобусов, чтобы везти опоздавших пассажиров на удаленные стоянки.

6 "Меня подождут, у меня багаж сдан" Действительно, есть правило о том, что в случае, если пассажира снимают с рейса, его багаж также подлежит выгрузке. Но это правило никак не противоречит всему тому, о чем я написал выше. Если рейс закрыт, вам откажут в посадке и ваш багаж выгрузят (да, это также повлечет за собой дополнительную задержку). Вас могут подождать лишние несколько минут, но я бы не советовал следовать этому мифу.

7 "Меня во Франкфурте ждали полчаса, даже привезли на отдельном автобусе из самолета в самолет" Действительно, есть масса исключений, когда вас будут ожидать у выхода на посадку. Ведь ни одна авиакомпания не заинтересована в том, чтобы услуга перевозки не была оказана. Транзитным пассажирам, опаздывающим на свои рейсы, ВСЕГДА всячески содействуют - встречают у трапа с предыдущего рейса и везут на следующий, минуя терминал. В крупных стыковочных хабах есть фаст-трек для пассажиров с короткой стыковкой, не забывайте об этом. Если это последний поздний вечерний рейс в день из крупного хаба, а самолет будет "ночевать" в аэропорту назначения, возможно, в этом случае авиакомпания примет решение ждать пассажиров, которые опаздывают с предыдущих рейсов. Но, опять же, все это лишь приятные исключения. Даже командир может принять решение ждать пассажиров после окончания посадки, если позволяют все другие факторы! Но бывают и другие примеры. Как-то я в Торонто успел на стыковочный рейс, но у выхода на посадку знал, что система меня сняла автоматически из-за опоздания предыдущего, и мне отказали в посадке.