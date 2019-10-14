Топ 10 самых впечатляющих времен суток со всего мира

1 На протяжении всей истории в разных культурах большое значение приобрели разные части суток. Мы выделяем определенные часы, чтобы развлечься, отдохнуть или провести их в спокойствии. Иногда мы делим сутки на группы часов. В этом списке мы рассмотрим десять самых впечатляющих. Испанская сиеста Испанская сиеста нашла свое место в популярном лексиконе. К сожалению, иногда о ней говорят уничижительно, чтобы подчеркнуть лень, но это далеко от истины. Термин "сиеста" происходит от латинского "sexta", что означает "шестой час". Римляне начинали свой день на рассвете и использовали шестой час дня для еды и отдыха. Оттуда традиция полуденного отдыха в конечном счете перешла в другие культуры, в первую очередь в испанскую. Их сиеста появилась после Гражданской войны в Испании (1936-1939 гг.). Большинство людей работали на двух работах, разделяя рабочий день на две части: с 9:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00, что дало многим возможность хорошо отдохнуть, если они того хотели. В сегодняшней Испании около 60% людей трудоспособного возраста никогда не отдыхали во время сиесты. Современные испанцы ночью спят около семи часов, что на час меньше рекомендуемых восьми. Похоже, не только американцы не высыпаются. Но человек не может уснуть за рабочим столом, приходится полагаться на кофе и энергетические напитки. Испанцы - одна из европейских наций, которая отходит ко сну последней. Полночь - это среднее время, когда испанцы ложатся в постель, и это более чем на час позже, чем в соседней Франции. Вице-президент Испанского общества сна (Spanish Society for Sleep) Хуан Хосе Ортега (Juan Jose) считает, что в испанском обществе все еще есть место для сиесты. Зная, что сегодня испанцы спят на час меньше, чем их бабушки и дедушки, Ортега считает: "что короткая сиеста помогает нам снять стресс, укрепляет иммунную систему и улучшает работоспособность".

2 Счастливый час Каждый хочет и заслуживает того, чтобы быть счастливым, даже в течение всего лишь одного часа в день. "Счастливым часом" называют время суток, обычно более часа, когда бары и рестораны предлагают скидки на определенные блюда и напитки. Вы может прийти после работы и расслабиться с коллегами, наслаждаясь халапеньо-попперс и пивом. Это отличный способ закончить рабочий день. Нет никакого объяснения, почему термин "счастливый час" стали использовать в его сегодняшнем значении. Но мы можем собрать воедино историю входящих в него слов и попытаться проследить путь. Слово happy (счастливый) происходит от среднеанглийского hap, которое, в свою очередь, происходит от древнескандинавского слова happ, означающего "удача". Слово hour (час) происходит от латинского hora, что означает 1/24 дня, или один канонический час. К 19 веку словосочетание "счастливый час" часто использовалось для обозначения организованных развлечений. Возможно, в какой-то момент заведения присвоили его для рекламы своих дисконтных предложений. Во время Первой мировой войны ВМС США использовали этот термин, чтобы сообщить морякам, когда им разрешено участвовать в развлекательных мероприятиях. Моряки, возможно, привезли этот термин домой, и в дальнейшем он проложил себе путь в поп-культуру.

3 Брахма Мухурта В индуистской религии последняя четверть ночи является самой важной частью суток. Это время наступает примерно за 90 минут до восхода солнца. Брахма Мухурта считается временем самопознания, это единственное время дня, когда человек свеж и осознан. У себя в стране в это время мы даже не хотим смотреть на часы, не говоря уже о том, чтобы встать и быть активными. Считается, что во время Брахма Мухурты повышается уровень иммунитета, энергичность, облегчается боль. Чтобы сделать это время наиболее благоприятным, есть пять рекомендуемых действий, на которых нужно сосредоточиться: медитация, чтение, планирование, самоанализ и память. Не рекомендуется принимать пищу и заниматься напряженной умственной деятельностью.

4 Послеполуденный чай Несмотря на наши представления, английская традиция пить чай не такая уж древняя. Обычай пить чай возник в Китае примерно в третьем тысячелетии до нашей эры. Перенесемся в конец 17 века во времена царствования короля Карла II. Его новая жена Екатерина де Браганса (Catherine de Braganza) приехала из Португалии, страны чаепития. Екатерина, естественно, привезла с собой немного чая. До этого времени в Англии чай использовался в основном в медицинских целях и был довольно дорогим из-за налогообложения на импорт. Аристократия быстро переняла обычаи королевы, но прошло еще некоторое время, прежде чем пить чай стало все население. К середине 1840-х годов в Англии обедали поздно. Однажды около полудня герцогиня Бедфорд (Duchess of Bedford), Анна Рассел (Anna Russell), испытала приступ голода и попросила принести в ее покои чайник чая и немного легкой еды. Вскоре после этого она стала приглашать друзей составить ей компанию. Благодаря ее дружбе с фрейлиной королевы Виктории, этот обычай переняло высшее общество. Чая стало импортироваться больше, и его стало проще купить. Остальная Англия тоже начала получать удовольствие от совместного чаепития. Люди стали рассылать приглашения друзьям и родственникам, указывая час и день недели, в который они могли бы собраться за чаем и закусками.

5 Японское время В японском времени для обозначения каждого двухчасового блока использовалось животное. Эта система пришла в Японию из Китая. Порядок расположения животных был продиктован наблюдением Будды за животными под деревом Бхо во время его двенадцатилетней медитации. Каждому знаку Зодиака соответствует примерно два часа дня. Вот как это выглядит: Крыса: с 23:00 вечера до 1:00. Бык/корова: с 1:00 до 3:00. Тигр: с 3:00 до 5:00. Кролик: с 5:00 до 7:00. Дракон: с 7:00 до 9:00. Змея: с 9:00 до 11:00. Лошадь: с 11:00 до 13:00. Овца: с 13:00 до 15:00. Обезьяна: с 15:00 до 17:00. Петух/курица: с 17:00 до 19:00. Собака: с 19:00 до 21:00. Свинья: с 21:00 до 23:00. В течение почти 1000 лет нормой в Японии были водяные часы. В Период Эдо (1603-1868) Япония начала использовать западные методы для изготовления часов, чтобы лучше отслеживать свое время. Некоторые часы, например фонарные, приводились в движение отвесом, другие-пружиной. Вскоре после окончания Периода Эдо такие часы стали исчезать, поскольку Япония постепенно отказалась от своей системы времени.

6 Кладбищенская смена Работать "кладбищенскую смену" означает работать до поздней ночи, обычно до следующего утра. Многие заведения открыты 24 часа и нуждаются в персонале в любое время суток. Работа некоторых людей требует, чтобы они работали в соответствии со стандартами времени других стран, поэтому они должны бодрствовать, когда остальные спят. Но откуда появился этот термин? Во-первых, нет ничего, что указывало бы на связь этого термина с кладбищем. Некоторые считали, что термин пошел от необходимости людей сидеть на кладбище всю ночь, чтобы слушать звон колоколов, установленных на особых гробах. Мнения о том, где впервые появилось это понятие, весьма противоречивы. Есть доказательства, что одним из первых его употребило издание New Albany Evening Tribune в мае 1895 года, где была статья о "кладбищенской смене" во время работ в шахте. Возможно, термин появился в Salt Lake Tribune в июне 1897 года, когда описывались полицейские, работающие в кладбищенскую смену. В любом случае, если вы работаете в кладбищенскую смену, вполне вероятно, что вы, к сожалению, будете работать в следующее время суток в нашем списке.

7 Час ведьмы Те, кто видел фильм "Паранормальное явление", знают, что большинство страшных моментов ночью случаются 3:00 утра, предположительно, это начало часа ведьмы. Однако время варьируется в зависимости от фактического времени и от эпохи, в которой этот термин был придуман. К самим фактам трудно притянуть авторитетные источники, поэтому отнеситесь к этим знаниям с долей скептицизма. Бросьте их через плечо, если нужно. Час ведьмы можно отследить либо до 1535 года, либо до Папы Пия IV в 1560 году. В любом случае, церковь вскоре начала запрещать людям (особенно женщинам) заниматься любой деятельностью между 3:00 и 4:00 утра, а те, кто был на ногах в это время стали считаться ведьмами. Паранойя разрасталась и в конце концов добралась до берегов США, вылившись в Салемский суд над ведьмами. Даже самому Шекспиру иногда приписывают изобретение термина, поскольку в "Гамлете" он говорил о колдовском часе, начинающемся в полночь. Сегодня многие все еще считают, что час ведьмы начинается около 3х утра, но не связывают это с настоящими ведьмами. Примерно около 3х утра большинство людей входят в самую глубокую фазу сна. Все функции организма замедляются, поэтому пробуждение в это время часто вызывает состояние растерянности, а иногда и паники. Если мы просыпаемся, убежденные, что кто-то находится в углу комнаты, то обычно не смотрим на часы. Зачем пугаться еще больше?

8 10:10 Неужели, кто-то в наше время еще покупает часы? К сожалению, многие из нас полагаются для этой цели на мобильный телефон, а не на часы на своем запястье. Одним из способов, которым часовщики всегда пытались продемонстрировать свои изделия с лучшей стороны, являлась установка их на определенное время. В последнее время популярными являются цифры 10:10. Из 100 самых продаваемых часов на Amazon в 2009 году 97 были установлены на 10:10. Оказывается, главной причиной этого являются эстетические соображения. Если стрелки установлены на 10 и 2, то логотип симметрично обрамлен. Положение стрелок на 10:10 также симметрично, что удовлетворяет стремление нашего мозга к пропорциям и порядку. Для фотографий Rolex устанавливает свои часы на 10:10:31, в то время как Timex устанавливает все часы, включая цифровые, на 10:09:36. Начиная с 1920-х и 1930-х годов, стрелки часов стали устанавливать почти исключительно на 8:20. Часовщики начали понимать, что стрелки, установленные на 8 и 4, напоминают хмурый взгляд, и "улыбка" на 10 и 2 будет гораздо более привлекательной. Ощущение, которое покупатели испытывают при взгляде на "улыбающиеся" часы, используют рекламодатели в печатной рекламе. "В рекламе мы никогда не ожидаем, что кто-то посмотрит на часы и скажет, что "часы улыбаются", - говорит Линда Каплан Талер (Linda Kaplan Thaler), исполнительный директор нью-йоркского рекламного агентства Kaplan Thaler Group. - Это просто чувство, которое вы испытываете".

9 11:11 В какой-то момент каждый из нас видел на часах время 11:11 и отмечал уникальность этого времени. Что привлекает нас в этих цифрах? Нет никакого другого времени с такой симметрией и таким очарованием, как 11:11. Нашим глазам приятно видеть такое единообразие, и этот вид задерживается у нас дольше, чем другие комбинации цифр на часах. Возможно, это следствие синдрома Баадера-Майнхофа (Baader-Meinhof). Задействуются два процесса психики. Когда мы обнаруживаем что-то новое, возникает избирательное внимание, а когда мы продолжаем выискивать то, что видели, то оно, кажется, появляется специально. Когда мы фиксируемся на этих цифрах снова и снова, то растет их важность для нас. Некоторые из нас могут даже вспомнить, как кто-то рекомендовал им загадать четыре желания, когда на циферблате появляются цифры 11:11. Похоже, некоторые люди придают такое большое значение чему-то вроде цифр на часах, потому, что верят, что это как-то связано с исполнением желаний.