Самые популярные направления для отпуска в январе (Фото)

1 Многие хотят сбежать от холодной зимы в теплые края. Одним из самых популярных направлений у украинцев является Египет. В нашем обзоре уголки Египта, куда можно отправиться в январе без сильных переплат. Хургада Двухместный номер типа "Все включено" тут можно снять на 2 недели по цене от 500 долларов. Так как в этот тариф входит трехразовое питание, переживать из-за еды не придется. Но если вы захотите перекусить самостоятельно, средний чек в кафе обойдется вам в 10-12 долларов за двоих. Средняя цена за поездку на такси в Хургаде 3-4 доллара, общественный транспорт стоит около 10 американских центов, а цена за литр бензина - 30 центов.Кофе обойдется вам в 2 доллара, молоко - 1 доллар, килограмм местного сыра - 2.5 доллара, бутылка вина - 9 долларов, ну а экзотика типа килограмма королевских креветок будет стоить 12 долларов США. Из развлечений тут множество красивых пляжей, дайвинг, прогулки на квадроциклах по пустыне, аквапарки и огромные комплексы с различными аквариумами, бассейны на любой вкус, прогулки на яхтах, парки развлечений, различные музеи и потрясающие природные достопримечательности.

2 Дахаб Проживание в Дахабе стоит столько же, сколько и в Хургаде. Но вот цены на продукты, кафе и развлечения тут практически вдвое ниже.Правда, и развлечений тут чуть меньше. В Дахабе немало пляжей, но все они не такие роскошные, как в других уголках Египта. Но зато, если вы любите нырять и рассматривать подводный мир, это место - идеальный выбор. Именно Дахаб считается меккой дайвинг-туризма в Египте. Тут водится такое количество подводных существ, что их сложно всех перечислить в этой статье. Именно тут расположено одно из самых захватывающих и опасных мест для наряльщиков - Голубая дыра. И мы ни в коем случае не советуем вам погружаться туда, если вы не являетесь профессиональным дайвером. Ведь каждый год тут происходит огромное количество погружений с летальным исходом. Также в этом небольшом городке есть квадроциклы и серфинг, который занимает отдельную популярную нишу среди туристов. В Дахабе дуют достаточно сильные ветра, поэтому серферы могут сполна насладиться высокими волнами.