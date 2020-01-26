Путешествие в феврале: куда поехать отдохнуть

Пхёнчхан, Южная Корея
Температура воздуха: от –4 до 2 °C.
В 2018 году Пхёнчхан был местом жарких спортивных соревнований: там проходили зимние Олимпийские игры — 2018. Стоит пройтись по местам славы и побывать на горнолыжных курортах мирового уровня, которыми восхищаются тысячи туристов. Вас ждут развитая инфраструктура, безупречный сервис и доброжелательное отношение местных жителей.
Ну а ещё у вас будет шанс побывать на одном из многочисленных красочных фестивалей.
Саппоро, Япония
Температура воздуха: от –3 до 1 °C.
Другой яркий зимний праздник пройдёт в японском Саппоро: с 4 по 11 февраля там состоится ежегодный Снежный фестиваль. Гостей будут ждать сотни ледяных скульптур и масса развлечений, как культурных, так и связанных с физической активностью.
Пекин, Китай
Температура воздуха: 0–10 °C.
И ещё одно пышное торжество, которым в феврале порадует Азия, — это, конечно, китайский Новый год, или Фестиваль весны, как его называют местные. Празднование пройдёт с 25 января по 8 февраля. С особым размахом — в столице, Пекине. Там будут и уличные шествия, и представления, и мастер-классы, и выставки, и ярмарки.
Берлин, Германия
Температура воздуха: 4–7 °C.
Синефилам в конце зимы точно стоит отправиться в столицу Германии на Берлинский кинофестиваль. Мероприятие, считающееся одним из самых авторитетных в киноиндустрии, пройдёт с 20 февраля по 1 марта. В рамках фестиваля состоятся показы именитых режиссёров, зрители также увидят дебютные работы молодых мастеров.