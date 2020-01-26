Путешествие в феврале: куда поехать отдохнуть

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Пхёнчхан, Южная Корея

Температура воздуха: от –4 до 2 °C.

В 2018 году Пхёнчхан был местом жарких спортивных соревнований: там проходили зимние Олимпийские игры — 2018. Стоит пройтись по местам славы и побывать на горнолыжных курортах мирового уровня, которыми восхищаются тысячи туристов. Вас ждут развитая инфраструктура, безупречный сервис и доброжелательное отношение местных жителей.

Ну а ещё у вас будет шанс побывать на одном из многочисленных красочных фестивалей.